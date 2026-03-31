男房仲掌摑案告到底？ 律師曝關鍵：「和解」才能爭取賠最多

蔣姓男子（右圖）29在台南亞太棒球場怒搧工讀生巴掌，點燃全網怒火。（擷取自Threads、臉書）

台南亞太國際棒球場於29日中職開幕戰發生的蔣姓男房仲掌摑工讀生事件，隨著蔣男黑歷史連環爆與受害者家屬堅持提告，已演變成全台關注的案件。面對輿論排山倒海要求受害者「告到底、絕不和解」，律師蘇文俊指出，依據法院實務經驗，若要讓施暴者付出實質代價並爭取最大賠償，關鍵反而可能在於「提告後的和解」。

事件起因於蔣姓男子不滿工讀生勸導回座，竟當眾狠甩對方耳光，暴力畫面瘋傳後引發公憤。受害工讀生的妹妹事後在社群報平安，強調哥哥雖聽力尚存但仍有腦震盪疑慮，並堅定表示「絕對告到底」。中職聯盟則強調，將全力支持受害工讀生進行法律追訴，並已將蔣男列為球場黑名單，以維護球場工作人員與觀眾之安全。

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施暴的蔣男隨後雖發表道歉聲明，稱會「誠實面對法律責任」並懇求社會放過其家人，但其過去多次毆打路人的前科遭起底，讓網友普遍認為道歉僅是為減刑而做的「演戲」。

對此，蘇文俊律師在Threads發文表示，這種人平常就是耍流氓習慣了，一定要告下去。不過，很多人都說這個要告到底，不要和解，他則根據自身實務經驗分析，這種案件鬧到被肉搜，一定要提告後，靠和解才可以爭取賠償最大化，否則法院實務判決都偏低的。

貼文曝光後引發討論，有網友分享自身經驗表示，「我坐在路中間莫名奇妙被打臉三拳，臉腫起來、眼睛出血、隱眼被打飛、墨鏡被打斷、手機飛出去裂掉，最後開5萬和解，對方不要，跟我說一萬和解？結果法院只判對方40天、易科罰金一天1000，而我一毛錢及損失補償都沒拿到。對於這種隨便暴力的人，他們其實根本無所謂沒在怕」

其他網友則紛紛痛批蔣男，「看他之前的前科就知道，法律處分不僅沒讓他害怕，還讓他嚐到甜頭，一再犯案」、「我堂哥就是學生時期被巴一個失聰，對人生很大的傷害，這種人真的需要被制裁，希望工讀生身心靈都可以恢復良好」、「這巴掌熟練的令人心疼，完全實打實的在別人臉上，毫不猶豫、毫不留情、毫不吝嗇、毫不保留」。

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