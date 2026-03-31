李貞秀又失控！爆料高虹安收錢金額亂跳 自爆蒐集身分證未成立協會

中配李貞秀。（資料照）

中配李貞秀日前因直播提及新竹市長高虹安曾收受民眾黨創黨主席柯文哲700萬元而引發爭議，高虹安隨即駁斥，強調內容並非事實。李貞秀事後雖然已公開道歉，相關風波仍持續延燒。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，李貞秀29日的直播爆料，提到過去曾在其他群組提過高虹安拿柯文哲錢類似內容，只是數字不一樣，而且李貞秀加碼自爆，自己還拿了一堆人的身分證影本，說要成立協會，但根本沒把流程跑完。

張育萌在臉書PO文表示，李貞秀已經不是爆破了，根本是火力失控她又直播爆料，自己不是第一次講「高虹安拿柯文哲700萬」，而且「之前在群組講，數字還不一樣」，再加碼她還拿了一堆人的身分證影本，說要成立協會，但根本沒把流程跑完，李貞秀前天去凱道跟小草一起挺完柯文哲後，回家又開直播結果，她突然語出驚人說，她不是第一次講「高虹安有拿柯文哲700萬」，更扯的是，李貞秀說「我就說了，我之前在家長群裡講，然後那個數字又不一樣」。

請繼續往下閱讀...

張育萌指出，代表李貞秀每次講到高虹安，就鬼扯一個數字，說她拿柯文哲的錢，最好笑的是，李貞秀竟然還被自己逗樂說「哇噻，我真的對數字很不行，你知道嗎？」這是什麼民眾黨地獄笑話嗎？這根本已經不是爆破士了，是不定時炸彈吧？這段直播含金量超高。李貞秀不只扯高虹安，還說自己之前要成立一個協會，找了很多人給她身分證正反面影本，讓她去申請成立協會。

張育萌續指，程序走到最後一刻，李貞秀突然又不成立了。她給的理由是「因為賴政府沒什麼不敢的，他們可以無所不用其極，像阿北所有事都被拿來打⋯⋯」真的不懂這個神邏輯。你自己蒐集人家身分證，又突然不想成立協會，干賴清德什麼事？仔細想就覺得有夠可怕，請問那些沒有拿來申請協會的身分證正反面，最後拿去哪裡了？

張育萌直言，而且，李貞秀口不擇言的速度，快到連民眾黨中評會都趕不上，昨天，李貞秀才到民眾黨中評會說明自己在直播崩潰講「高虹安收柯文哲700萬」的事結果這案都還沒懲處，李貞秀昨天又直播說，自己其實不只講一次，上次講得還不一樣，拜託李貞秀繼續法盲、繼續暴投只要妳不放棄，阿北就一定會關進去。

相關新聞請見：

剛向高虹安致歉、李貞秀又開直播 還自爆「這事我不只講過一次」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法