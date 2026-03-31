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    首頁 > 生活

    日月潭水情保衛戰！ 久旱潭底龜裂「神秘黑洞」全都露

    2026/03/31 10:22 記者劉濱銓／南投報導
    日月潭乾旱水位大降，不僅潭底裸露龜裂，潭區「神秘黑洞」溢流井設施，也能「一眼到底」全看光。（記者劉濱銓攝）

    日月潭乾旱水位大降，不僅潭底裸露龜裂，潭區「神秘黑洞」溢流井設施，也能「一眼到底」全看光。（記者劉濱銓攝）

    日月潭近期蓄水率跌破60％，水情進入保衛戰，由於太久沒下雨，潭底可見土砂裸露，甚至乾到龜裂，就連以往被潭水包圍的「神秘黑洞」溢流井，設施外觀現也「一眼到底」全都露，岸邊一片乾巴巴，水情嚴峻可見一斑。

    管理日月潭水庫的台電表示，先前潭區配合供應下游農業用水，加上鮮少降雨，導致蓄水「入不敷出」，水位直直落，不過3月下旬起農水需求減少，目前潭區每天進水量約7至8CMS（每秒立方公尺），放水量則為6.8至8.2CMS，漸漸脫離蓄水「入不敷出」的情況，並朝「入出平衡」邁進，盼透過水情調度、節約供水，儘量維持約6成蓄水率，才有餘裕因應未來的水情考驗。

    日月潭風景區管理處表示，溢流井是潭區的安全機制，若水位過高時，潭水就會自動流入井內，避免溢堤，由於水位高時井身都被潭水包圍，才被稱作「神秘黑洞」。

    日月潭溢流井在高水位時，井身都被潭水包圍，又被稱作「神秘黑洞」。（日管處提供）

    日月潭溢流井在高水位時，井身都被潭水包圍，又被稱作「神秘黑洞」。（日管處提供）

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