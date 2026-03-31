徐春鶯滲透揭秘1》北京密令插旗民眾黨 柯文哲成刺激藍營關鍵棋子

檢調查出中配徐春鶯（右）涉受中共指示，為前台灣民眾黨主席柯文哲（左）站台。（資料照合成圖）

中配徐春鶯涉嫌反滲透法案，檢調查出中共透過她企圖滲透民眾黨。北京密會中，中國民政部兩岸婚姻主任楊文濤要求她積極接觸在野勢力，並明言若中配進入不分區立委安全名單，先有了一席之地，「再一個還可以刺激國民黨」。這段對話證明，中共對台統戰已不僅單純滲透，而是精心佈局的政治棋盤，前民眾黨主席柯文哲則在其中扮演牽制藍營、換取對岸紅利的關鍵棋子。

檢調調查，徐春鶯於2023年9月赴北京參訪期間，與中國民政部兩岸婚姻主任楊文濤密會。席間，楊文濤提醒徐女與中華兩岸婚姻協調會會長鍾錦明，中配團體不要只搞聯誼，應能在台灣政壇「發揮影響力」，更直言若讓中配進入民眾黨的不分區安全名單，「我覺得這是一個好事，首先是有了一席之地，再一個還可以刺激一下國民黨」。

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隨後，檢調發現徐春鶯與楊文濤的對話已超越一般交流，甚至觸及政黨內部的人事更迭。當徐女回報民眾黨內有換人聲浪時，楊文濤則下令「你推，我頂」、「姐一定要占領上甘嶺」（意指務必守住關鍵席次）；徐女則報告若其退位，席次可能由麥玉珍接手，兩人隨即討論「最好找二代（中配子女）」。徐女表示，人選必須是「可以站在我們這邊的，不懂我們可以教」。

徐春鶯返台後，隨即展開一系列針對民眾黨高層的接觸行動，試圖爭取不分區立委提名，而她所參與的各項民眾黨政治活動，包括共融多元族群文化記者會、選前之夜站台，甚至接受民眾黨官方頻道KPTV的採訪，背後都有明確的任務導向。

徐女在每一次與柯文哲或民眾黨相關的活動後，都會將新聞連結、受訪影片回傳給中方窗口楊文濤，與上海市統促會副主任孫憲，形成一套嚴密的「交辦、執行、回報」體系。

精準預判柯文哲官司 隨即冷處理

根據檢調查扣手機的私訊紀錄，中共對柯文哲及民眾黨的動態掌握極為細膩。早在案情爆發前夕，孫憲即傳訊提醒徐女：「柯台北三塊土地案可能要發酵，『33』（指黃珊珊）曾為他辯護。」徐女則回覆「收到」。當柯文哲身陷京華城官司、民眾黨上下亂成一團時，徐女再度回報內部動向。

此時，孫憲表示：「柯也就幾分鐘熱度，終究執政權在綠手中。」並對民眾黨內代理主席人選品頭論足，稱「林（林富男）代理未必是好事，這黨裡沒有全局觀的人」、「我們的信息是黃國昌代理主席」。隨後孫憲下達關鍵指令，要求徐春鶯對民眾黨採取「保持距離、友好而不介入」的姿態。

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