徐春鶯滲透揭秘2》低價參訪團背負任務 北京落地招待有「統戰飯局」

檢調調查，徐春鶯以低價參訪團為名，帶領中配社群幹部赴北京參訪，行程由中共官員安排餐敘與接待，並以落地招待作為誘因，要求參與者在台灣政治活動中配合運作。（擷取自民革上海市委官微）

檢調偵辦中配徐春鶯涉反滲透法案，查出徐女以低價參訪團為名，組織在台中配社群赴中國交流，並在過程中接受中方官員指示，涉及特定政治動員與任務分工。徐春鶯除受命爭取不分區席次外，相關行程亦伴隨由中方提供的「落地招待」與後續回報要求，逐步形成一套交辦、執行、回報，並具對價性質的運作模式，將台灣政壇動態與相關活動成果定期回傳中方窗口。

檢調調查，徐春鶯利用低價參訪團作為包裝，進行深度的政治洗腦與任務交辦，例如2023年9月即帶領多名中配社群幹部赴北京參訪。看似平凡的交流活動，實則是中共官員精心佈署的統戰飯局，透過「落地招待」的財務誘因，換取參與者在台灣政治體制內的代理與配合。

請繼續往下閱讀...

2023年9月，徐春鶯與中華兩岸婚姻會長鍾錦明，率領多位中配社群幹部抵達北京。根據檢調查扣的通訊紀錄，參訪採取機票自付、落地後食宿交通全包模式。同月，一場重要餐敘中，中共民政部海峽婚姻家庭服務中心主任楊文濤對徐、鍾二人下達了明確的政治動員指令；楊文濤在席間直言，希望陸配團體不要只搞聯誼，要能在台灣政壇「發揮影響力」，並針對即將到來的2024年大選，要求徐春鶯積極接觸民眾黨等在野勢力。

徐、鍾二人在北京期間，與中共民政部海峽婚姻家庭服務中心主任楊文濤等人進行多次餐敘。在酒酣耳熱之際，楊文濤開始灌輸具體的「政治任務」，強調在台中不應只是鬆散的社團，而應轉化為具備政治影響力的實體。這場北京行的背後，隱含著明確的績效指標，要求徐春鶯等人回台後必須積極運作，將中配群體轉化為中共在台灣政壇的發聲筒。

鍾錦明曾向中方提議，應整合各政黨中的中配力量，若能在國民黨、民眾黨及新黨各爭取到不分區席次，就能在立法院組成跨黨派的聯盟，集體推動有利於中方意圖的法案。這種「體制內奪權」的構想深得楊文濤激賞，甚至激動表示若能成真，自己這幾年的統戰工作即便「死也瞑目」，顯見該參訪團早已脫離單純交流，而是精密的政治布局。

徐春鶯在結束北京行程回台後，隨即展開一系列配合中方戰略的行動，包括積極接觸民眾黨高層爭取不分區提名，並持續向中方匯報台灣的政情動向。中方提供的每一餐飯、每一晚住宿，事後都轉化為徐春鶯必須回傳的任務成果，包括受訪影片、活動連結以及對台灣政壇變化的深度觀察，形成一套完整的交辦、執行與回報體系。

相關新聞請見：

徐春鶯滲透揭秘1》北京密令插旗民眾黨 柯文哲成刺激藍營關鍵棋子

徐春鶯滲透揭秘3》出庭哽咽喊愛台 昔當中共「監視器」對話全打臉

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法