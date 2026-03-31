徐春鶯滲透揭秘3》出庭哽咽喊愛台 昔當中共「監視器」對話全打臉

中配徐春鶯涉嫌違反「反滲透法案」，近日出庭時，數度哽咽高喊「愛台灣」。（資料照，記者塗建榮攝）

中配徐春鶯涉嫌違反「反滲透法案」，新北地方法院近期召開移審庭，出庭時她數度哽咽高喊「愛台灣」，聲稱來台30年始終從事公益。不過，檢調調查，徐春鶯長期回傳全台中配里長名冊及背景資料給中共官員，並在多項社群與政治活動中，依指示進行任務執行與資訊回報，角色類似基層「人肉監視器」，協助中方掌握台灣地方社群動態。

令檢調尤為警覺的是，徐春鶯曾向上海市統促會副主任孫憲回報，稱剛接觸中配里長並邀請對方參加活動，孫憲則提醒「她的態度如何？防範監聽」、「此事可能引火燒身，讓別人出面接待，當局一定會關注」。隨後，徐春鶯持續整理全台各縣市中配里長資料，包括姓名、出生地及任職縣市，並向孫憲報告接觸情況。

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對部分人員，孫憲還表露不滿「這個信息沒掌握」；對另一人，則說「沒有聽過她是里長」。對此，徐春鶯隨即補上相關名單。

另，徐春鶯向中共民政部官員楊文濤親口表忠，直言自己既非藍色也非綠色，而是「紅色的」，檢方亦認定徐具備明確的受命滲透主觀犯意，利用其在中配社群的地位與資源，企圖在台灣政壇植入中共勢力，其背後的執行邏輯並非為了中配權益，而是換取中方提供的政治背書，將台灣的民主機制轉化為對岸統戰的戰場。

徐春鶯開庭辯稱與中共官員僅為法律顧問關係。不過，根據檢調從她手機查扣的私訊內容，顯然此說法難以成立。中共官員孫憲多次透過訊息叮囑徐春鶯，在擴張組織或接觸特定人士時務必注意，並指示若遇國安單位可能關注的敏感場合，應「讓別人出面接待」，由徐春鶯隱身幕後操作。

關於中方是否介入選舉，徐女律師辯稱官員曾說「關於選舉我不能表態」，但起訴書卻記錄露骨對話。楊文濤曾直言，若能讓陸配進入不分區安全名單，除了取得實質席次，更能藉此「刺激國民黨」。當徐春鶯試圖從國民黨轉向投靠民眾黨時，也必須向孫憲與楊文濤匯報並獲得背書。

徐春鶯庭上曾試圖以感情牌爭取保釋，但法院仍裁定續押，理由包括她曾重置手機、涉及異常金流，以及過去兩年頻繁出入境，認定若准予交保，存在串證與潛逃風險。

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