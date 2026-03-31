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    首頁 > 生活

    苗栗銅鑼鄉普發8500元自治條例公告 1.6萬鄉民受惠

    2026/03/31 10:21 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣銅鑼鄉代表會已議決通過「銅鑼鄉強化鄉民消費韌性發放振興經濟金自治條例」，鄉公所已公告實施。圖為銅鑼鄉公所及代表會大樓外觀。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣銅鑼鄉代表會已議決通過「銅鑼鄉強化鄉民消費韌性發放振興經濟金自治條例」，鄉公所已公告實施。圖為銅鑼鄉公所及代表會大樓外觀。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣銅鑼鄉與三灣鄉是苗栗縣前兩個宣布普發現金鄉鎮市，銅鑼鄉長謝昌年更宣布，原本預計發放5000元，將提高至8500元，代表會已議決通過「銅鑼鄉強化鄉民消費韌性發放振興經濟金自治條例」，鄉公所也公告實施，發放對象以去年底戶籍設於銅鑼鄉民，共需1.36億，預估約1萬6千人受惠，成為全縣首個發放現金的鄉鎮市，預計7月初開始發放。

    銅鑼鄉公所指出，考量對美關稅變動及國內旅遊產值衰退，導致地方觀光與農特產業發展疲軟，嚴重衝擊銅鑼鄉經濟及民生生計。鄉公所與代表會多次研議用歲計賸餘推動普發現金案，最後於農曆年前決議發放，代表會已議決通過「苗栗縣銅鑼鄉強化鄉民消費韌性發放振興經濟金自治條例」，公所也公告自即日起到9月30日實施。

    銅鑼鄉公所表示，該自治條例規定，發放對象以去年12月31日前設籍銅鑼鄉及出生的鄉民，發放金額8500元，領取人應攜帶相關證明文件提供查驗，並依通知單指定發放日期及地點領取，逾發放時間未領取者，視同放棄，不再發給，因須作業時間，預計7月初開始發放。若事後經查未符合資格者，得撤銷發給，並繳回金額，屆期未還者，鄉公所將依法強制執行。

    苗栗縣銅鑼鄉代表會已議決通過「銅鑼鄉強化鄉民消費韌性發放振興經濟金自治條例」，鄉公所已公告實施。（圖由銅鑼鄉公所提供）

    苗栗縣銅鑼鄉代表會已議決通過「銅鑼鄉強化鄉民消費韌性發放振興經濟金自治條例」，鄉公所已公告實施。（圖由銅鑼鄉公所提供）

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