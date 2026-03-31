創會38年來首例！ 台大學生會長陳柏承遭罷免通過

台大學生會長陳柏承昨遭罷免通過，寫下創會38年來首例。（資料照）

38年來首例！台大學生會長陳柏承遭控有職務履行延宕與交接缺失，在重大事件規避立法權監督與決策程序瑕疵，且於組織內部有治理與行政管理之失當等情，被提出罷免案，昨投票最終同意罷免443票、不同意罷免63票，陳柏承確定遭到罷免，成為台大學生會創會以來首例。

罷免理由書指出，此屆會長選舉結果於去年5月15日公告，但至6月10日間相關幹部均無法與陳取得聯繫，甚至到8月初仍有前屆幹部反映無法聯繫陳會長，致使交接事宜較往常時限延遲數週。另在8月28日「公館圓環拆遷抗議記者會」活動中，原定由陳柏承代表出席發言，卻無故缺席。

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此外，罷免理由書也提到，陳柏承11月16日晚間提及欲舉辦「發放雞排蒐集校務建言」活動，但討論群組未邀請2位副會長與其他幹部參與，更在未告知全體幹部情況下即對外發佈貼文，發佈後亦未主動與幹部說明。且在毫無財務紀律與成本效益觀念仍堅持舉辦，並規避學生代表大會監督機制，顯無權力分立的概念。

罷免理由書還表示，性別平等工作坊部員於社群平台建議陳柏承應注意公開言論之用詞，卻遭提議討論「是否開除該名部員」，令人擔憂其對學生會的治理方針，以及對批評的接納程度。另陳柏承時常忽略幹部訊息，導致行政進度受阻，對於事務處理缺乏周全規劃，對多起決議與行政資訊，也未即時通知副會長及其他幹部，未盡橫向溝通之責。

台大政治系副教授王宏恩也在社群平台談起此事，他指出，台大學生會又創造了新歷史，現任第38屆台大學生會長被罷免，是台大學生會創會以來第一個被罷免成功的會長。

王宏恩提到，從雙方公開聲明來看，罷免方強調該會長未經預算審查就宣稱要辦活動以及其他溝通問題，而會長則是強調校內外積極參與來防禦。罷免案過程中還有學生法院多次介入決定是否繼續，學生自治三權都動了起來，最後有史以來第一次罷免案成立。

他認為「學生們自己有自己的決定，但我常說學生自治是民主政治沙盒，有這樣權力的實際操作跟經驗累積總是值得嘉許的」。

台大校方表示，這屬於學生自治事項，校方尊重結果。而記者致電陳柏承多次，陳未接電話，尚未能得知回應。

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