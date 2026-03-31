賴清德是乙遊女主角？ 他細說「3男愛恨糾葛史」震撼賴品妤

網友日前分析總統賴清德從政以來，時常被3名不同黨的男性政治人物糾纏，吐槽他向是戀愛乙女遊戲的女主角，結果引發一系列迷因圖文素材。（圖擷取自Threads）

前台北市長柯文哲因涉京華城等弊案被判刑17年，事後他多次在記者會等公開活動怒吼「不會屈服」總統賴清德，相關發言被網友當成迷因素材，製作一系列惡搞圖文。對此，有網友分析賴清德從政以來，有3名男性政治人物不斷對他「死纏爛打」，調侃賴清德彷彿日本戀愛乙女遊戲的女主角般，貼文一出，立即轟動全網。

據悉，該名網友昨（30）日在社群平台Threads以「賴清德是什麼乙女遊戲的主角嗎？」來發文，接著依序介紹3名「死死追纏他」的政治人物，分別有︰2017年曾對賴清德喊話「一生只監督你一人」的台南市議員謝龍介；329凱道抗議活動，向賴清德下戰帖「出來跟公開我辯論！」的民眾黨現任主席黃國昌；326司法記者會，隔空朝賴清德撂下狠話「我絕對不會投降！絕不會屈服的！」的民眾黨前主席柯文哲。

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不僅如此，原PO還依照3人的發言內容，配上日本ACG（動畫、漫畫、遊戲）常出現的角色性格類型，謝龍介是「專情重力男」、黃國昌是「傲嬌痴心男」以及被認定是「霸道毒舌男」的柯文哲。另外，柯文哲在329凱道抗議活動當天，不慎脫口說出「賴祥德」，原PO對此吐槽︰「祥德算是霸道毒舌男給清德的調皮小綽號嗎？」

熱愛看各國BL作品的「腐女」前民進黨立委賴品妤，藉由留下形容自己心情一言難盡的皺眉顏文字，讓該文被推波給追蹤粉絲與更多網友，目前已吸引超過30多萬人次瀏覽。不少網友哀號吐槽，「我會叫它刑男遊戲」、「比較像一群清德夢男」、「畢竟曾是台南腐城的市長」、「被一群噁男糾纏騷擾的鬼故事」、「我當乙女姐不是為了刷到這個的」、「我是喜歡大叔，但我要的不是這種大叔」、「清德不愧是天秤中央空調男，捻花惹草的」、「這個你們也能嗑嗎？民主社會真好，風格太多元了」。

也有部分網友抱著「破罐子破摔」的想法，加入追加角色設定的行列，甚至使用AI生成模擬乙女遊戲的攻略圖，「戀與賴清德，誰要寫賴清德一生遇到的男人，組成了風花雪月4個字」、「之前跟謝龍介不是已經綁了CP嗎？那這樣還有其他選項算不算一種NTR」、「黃國昌肯定有花心男屬性，以前都高喊蔡英文出來辯論，結果才過幾年，辯論人選就換成賴清德」、「你知道嗎？清清白白的清，是賴清德的清；我不會屈服德，是賴清德的德。每一句記者會大聲的叫喚，都是2人專屬的暗號」。

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