泰國選美皇后出爐！佳麗竟「當眾塞假牙」淡定自嘲圈粉全網

「2026 泰國萬國小姐」由來自春武里府、現為鄉村歌手的吉薩瓦特摘下后冠。（圖擷自「GrandTV」YouTube頻道）

「2026 泰國萬國小姐」（Miss Grand Thailand 2026）總決賽28日落幕，由來自春武里府、現為鄉村歌手的吉薩瓦特摘下后冠。吉薩瓦特曾為歌唱事業放棄春武里環球小姐頭銜，如今重回選美舞台，不僅展現超強吸金實力，更以犀利的政治問答成功突圍，成為泰國新一代選美天后。

綜合外媒報導，吉薩瓦特（Patthama Jitsawat）曾獲選春武里府環球小姐，但當時考量到若晉級全國賽，必須入營集訓1個月，將導致團隊工作停擺，因此在夢想與責任間選擇熱愛的演藝事業。如今重回舞台，她完美契合主辦人伊薩拉格里西爾（Nawat Itsaragrisil）推行的「選美皇后超級巨星」政策，該政策旨在將人氣轉化為巨大的商業價值。

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吉薩瓦特憑藉忠實粉絲群與專業唱功，體現「美貌（Beauty）、身材（Body）、智慧（Brain）、商業（Business）」的4B標準。

在總決賽關鍵的「智慧」問答環節，面對關於政治倫理與油價危機等議題，吉薩瓦特以「大眾從未見過的黑暗勢力」形容現狀，並呼籲團結起來驅逐那些剝削他們的人。這番發言讓她成功擊倒武里南府佳麗，戴上價值120萬泰銖的「進化」（The Evolution）皇冠，預計今年10月將代表泰國前往印度參加「國際萬國小姐選美賽（Miss Grand International）」。

決賽中另一位矚目焦點代表中部巴吞他尼府的佳麗查娜戈（Kamolwan Chanago）。她在預賽直播時，不慎在鏡頭前脫落「牙齒貼片」，這段尷尬畫面在社群平台瘋傳。

查娜戈在28日的決賽自我介紹時展現過人幽默感，先是以原生齒亮相，接著裝上假牙固定器並向鏡頭俏皮眨眼，大方自嘲的態度讓全場爆出熱烈掌聲。主辦單位向媒體透露，「她展現了極高的專業素養與自信，賽事因此順利進行」。報導稱，查娜戈雖未奪冠，卻意外收穫全球知名度。

臉書粉專「姆士捲」發文笑說，「意外造成轟動的選手Kamolwan。登台時很可愛的先示範把貼片貼牢，才開始了她的演說，不過可能太激動最後又破音了，不管有沒有奪冠，都已經擄獲一大票粉絲了吶」。

查娜戈裝上假牙固定器影片點此

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代表中部巴吞他尼府的佳麗查娜戈。（圖擷自「GrandTV」YouTube頻道）

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