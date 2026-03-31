7萬未成年人被迫「早熟」顧家 民團籲取消「孝行獎」還孩子童年

民進黨立委林月琴（左二）、吳思瑤（右二）等人召開「長照不心慌，我陪你長大」守護未成年照顧者陪跑計畫記者會。（記者塗建榮攝）

兒童節將至，隨著行政院本月初提出「強化青（少）年照顧者支持措施」，未成年照顧者議題再引關注。為此，立委林月琴、吳思瑤今（31）日偕民團共同宣布「守護未成年照顧者」陪跑計畫，整合教育、社福及勞動等跨部會資源，聚焦照護社會中尚未成年卻已扛起家庭責任的孩子，更呼籲內政部取消「孝行獎」，還給孩子自由的童年。

民進黨立委林月琴、吳思瑤，中華民國家庭照顧者關懷總會和台北市基督教勵友中心今召開「長照不心慌，我陪你長大」記者會，共同宣布結合友伴大人、探索幣與線上支持團體的「守護未成年照顧者」陪跑計畫。林月琴說，國內許多年輕照顧者受制於家庭困境，「在應該被照顧的年紀，卻先學會照顧別人」；吳思瑤強調，政府應強化制度缺口接住青少年照顧者，讓每個孩子擁有應有的童年與青春。

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家總秘書長陳景寧表示，18歲以下、缺乏自己表意能力的「未成年照顧者」，其經歷和心理創傷往往左右日後一生的人格發展，非常需要「可靠的大人」；而據估計，我國現有約7萬名未成年照顧者，為此，家總過去3年便持續倡議、訴求教育部應打造友善照顧校園，針對需求調查、服務銜接、師生培力三面向推動，讓孩子能安心說、說了有用，獲得適當的守護。

勵友中心執行長吳易峰則指出，在人格發展關鍵的兒童及青少年時期，就有部分孩子因家人生病被迫中斷學校、提早進入職場，這也導致未成年照顧者較有「情緒壓抑、過度成熟、社交退縮、未來迷思」等傾向，因此，期望今日推出陪跑計畫後，能協助這群孩子獲得長照、家庭照顧等資源，進一步滿足兒少的心理需求。

儘管行政院本月5日公布「強化青（少）年照顧者支持措施」，但林月琴直言服務整合萌芽階段，「政策有了，但師長與孩子是否知道？如何運用？」是一大問題。此外，陳景寧更強烈呼籲內政部終止辦理「全國孝行獎」表揚，他認為該獎項形同對未成年照顧者施加壓力，影響孩子在茫然青春期中的探索時機，應效仿日本兒童家庭廳政策，和孩子們有效對話。

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