為護同團被螫學生 41歲領隊全身被虎頭蜂狂螫逾百針死亡

登山團昨天白天走浸水營古道的畫面。（取自鍾佳濱臉書）

2024/08/23 10:01

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人員帶隊遇蜂襲不治 鍾佳濱服務處：全力協助善後

〔記者黃明堂／台東報導〕一支20人屏東學生登山團昨天（22日）下午在台東浸水營古道遭遇虎頭蜂螫，先是2名學生遭攻擊，41歲洪姓領隊挺身護他們往前逃，自己被蜂狂螫倒地，消防人員找到他時，前胸、背部及頭部被螫逾百針，慘不忍睹，當下他仍坐著還能說話，直說「快死了」，但意識清楚，不料深夜送到醫院後突陷昏迷，馬偕醫院搶救無效，宣告死亡。

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這支登山隊是由屏東立委鍾佳濱成立的教懷博愛教育基金組成暑期工讀服務隊，為培養青年學子勇於挑戰、不畏懼困難的心，22日特別辦浸水營古道活動，一早出發，下午4點快抵達台東端出口2公里處時遭遇蜂群。

登山團共16名學生，其餘為大人，41歲洪男也是領隊之一，因步伐較快，到了一個轉彎處率先發現有1男1女兩名學生遭到虎頭蜂攻擊，他立即趨前戒護，並叫其他團員分別往下及往上跑，遠離蜂窩，但他因緊靠虎頭蜂窩，立刻遭到群蜂出動圍攻，被狂螫後倒地，全身都是虎頭蜂。

被螫的兩名學生先下山，由救護車送往大武衛生所處置，並無大礙，洪姓男子則在現場，上方遠處另有4名人員不敢靠近，但保持與他對話，確認他清醒。

消防人員晚間7點多找到他，他坐在地上，距離蜂窩僅10公尺，頭已被螫的像豬頭，身上還殘留一掀開衣服，布滿螫針，救護人員一根根拔除，並對他施打3支強心針，隨後將他送醫，過程中他都還清醒，只是一直喊疼，並說「快死了」。

消防救援人員以長背板在晚間10點多救援搬運下山，由達仁高級救護隊後送往大武衛生所，起初意識清楚，血氧偏低，其餘生命跡象穩定。不過，大武衛生所處置過程中，病情急轉直下，衛生趕緊以救護車載往馬偕醫院急救，途中他突然陷入昏迷，消防局緊急加派太麻里分隊高級救護隊接駁，送抵馬偕醫院搶救，但送至急診時已呈現昏迷血壓低狀況，後經急救後仍未恢復生命，於今天凌晨2點42分宣告不治。

洪姓領隊昨晚被消防人員發現時，全身都是蜂螫傷口，當時意識清楚，但今天凌晨在醫院死亡。（記者黃明堂翻攝）

台東消防局人員進入浸水營古道搜救被蜂攻擊的洪姓領隊。（記者黃明堂翻攝）

洪姓領隊昨晚被消防人員發現時，意識清楚，還能坐著。（記者黃明堂翻攝）

洪姓領隊昨晚被消防人員發現時，意識清楚，還能坐著。（記者黃明堂翻攝）

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