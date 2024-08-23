人員帶隊遇蜂襲不治 鍾佳濱服務處：全力協助善後

台東縣消防人員前往搶救。（台東縣消防局提供）

2024/08/23 09:20

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為護同團被螫學生 41歲領隊全身被虎頭蜂狂螫逾百針死亡

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣1支20人組成的隊伍昨天（22日）下午在台東浸水營古道遭遇蜂螫，3人遭攻擊，其中41歲洪姓帶隊人員為疏散學員逃避不及而遭虎頭蜂襲擊，經搶救後不治；主辦活動的立委鍾佳濱服務處今早（23日）證實，死者為帶領活動的服務處同仁，將全力協助處理善後事宜。

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根據台東消防局資料，昨天下午4點左右，有一支從屏東到台東走浸水營古道的20人登山團，在台東端加羅板部落出口附近突然遇到虎頭蜂攻擊，其中2人脫困送醫，意識清楚，但另有1人遭群蜂攻擊趴在地上；被螫傷16歲男性和19歲女性先脫困，另1名受困年約41歲男性，消防人員於晚間7時許接觸，傷者身體多處被蜂螫咬，高級救護技術員施打強心針等處置後，將該名傷者於晚間10時許救援搬運下山，後送往大武衛生所，接著轉送馬偕醫院。

不過，今天傳出該名41歲洪姓帶隊人員宣告不治，主辦活動的立委鍾佳濱服務處表示，昨日發生的野蜂攻擊意外事件，雖然學員全體平安返家，但是帶領活動的服務處同仁，卻在送醫急救後宣告不治，令人非常難過與不捨，家人第一時間已趕往台東馬偕醫院，將全力協助處理善後事宜。

立委鍾佳濱自2016年將選舉補貼款，捐作國中小學畢業班獎學金及高中職獎勵品，後成立「公益信託教懷博愛教育基金」，導入社會人士捐款，已連續9年頒發獎學金。2023年首度舉辦受獎學生回娘家活動，透過公開甄選，籌組暑期工讀服務隊，今年則邁入第2年，擴大服務隊組數，並以公益、教育為主題，提供青年學子職涯體驗學習的機會，昨天學子以走訪浸水營古道的方式，希望為暑期服務劃下圓滿的句點，不料遇上意外。

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