屏東學生登山團浸水營古道遭虎頭蜂攻擊 2獲救1不治

20人登山團在浸水營古道有3人遇蜂群攻擊，救護人員及同行人員在山下等候。（記者黃明堂翻攝）

2024/08/23 09:15

首次上稿 00:50

更新時間 09:15

〔記者黃明堂／台東報導〕一支20人屏東學生登山團昨天（22日）下午在台東浸水營古道遭遇虎頭蜂螫，有3人遭攻擊，2人脫困由救護車送醫；領隊之一的41歲洪姓男子最接近蜂窩，遭圍攻趴倒在地，無人敢靠近，消防人員接觸到人時發現他全身遭狂螫，但意識清楚，晚間10點多送抵大武衛生所轉送馬偕醫院過程中陷入昏迷，搶救無效，今天凌晨2點42分宣告死亡。

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這支登山隊是由屏東立委鍾佳濱以選舉補助款成立公益信託教懷博愛教育基金，並且組成暑期工讀服務隊，為培養青年學子勇於挑戰、不畏懼困難的心，22日特別辦浸水營古道活動，一早出發，下午快抵達台東端出口兩公里處時，遭遇蜂群。

領隊邱小姐說明，41歲洪男也是領隊之一，因步伐較快，到了某轉彎處率先發現有攻擊人的蜂群，在現場戒護並叫其他團員趕快往上跑，因此被嚴重螫傷。

台東縣消防局說，119指揮中心下午4點接獲報案，有20人登山團走浸水營古道從屏東到台東，約距離台東端入山口2公里附近遭蜂群攻擊，有3人遭螫傷，2人意識清楚，但另有1人遭群蜂攻擊趴倒在地，附近民眾無法靠近協助。

消防局指揮中心立即派遣大武大隊及所轄大武、達仁、大溪及高級救護技術員等分隊6車12消趕往救援。

消防局說，被螫傷16歲男性和19歲女性先脫困，意識呼吸正常，後送大武衛生所。另1名受困者是年約41歲男性，消防人員晚間7點多接觸到他，他身體多處被蜂螫咬；高級救護技術員給予傷者3支Bosmi強心劑等高級救護技術處置後，消防救援同仁以長背板在晚間10點多救援搬運下山，由達仁高級救護隊後送往大武衛生所。

傷者原本意識清楚，血氧偏低，生命跡象穩定。不過，大武衛生所處置過程中，發現41歲男性傷者情況不穩，趕緊以救護車載往馬偕醫院急救，途中他突然陷入昏迷，消防局緊急加派太麻里分隊高級救護隊接駁，送抵馬偕醫院搶救。馬偕醫院今早表示，昨晚在浸水營古道被虎頭蜂螫傷的41歲洪姓領隊，送至急診時已呈現昏迷血壓低狀況，後經急救後仍未恢復生命，於2點42分宣告不治。

台東消防局搜救人員在古道尋獲被蜂狂螫的41歲洪男，臂膀滿是螫痕。（記者黃明堂翻攝）

來自屏東學生暑期工讀服務隊在浸水營古道遇蜂群，在台東等待受困團員。（記者黃明堂翻攝）

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