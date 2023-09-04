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男子從南部流浪到豐原1個多月 警助返家他卻落跑

台中市議員謝志忠到超商關心該名男子。（圖由民眾提供）

台中市議員謝志忠到超商關心該名男子。（圖由民眾提供）

2023/09/04 11:22

〔記者歐素美／台中報導〕一名21歲男子從南部到台中市豐原區，在圓環東路一家超商吃住逾1個月，熱心人士在臉書PO文希望大家幫這名男子找工作，民進黨台中市議員謝志忠昨深夜到超商與男子懇談，員警也到場，因家人報案找他，希望他回家，並約定今早由警方送他去搭火車，結果，警方到場前，男子已先離去，警方目前還在找人。

民眾在臉書「豐原好康聯盟社團」PO文指出，一名男孩從南部到豐原，家中有變故，他和父母失聯1個多月，吃住都在超商，有一餐沒一餐，希望好心人提供工作機會，供他三餐。

民進黨台中市議員謝志忠獲知，昨晚11點到超商找到這名男子，詢問其需求，希望幫助男子返家，男子表示，父母離異，自己有精神方面的問題，目前正等當兵驗退，因高雄是傷心地，才離家在超商睡1個多月，有時善心人會給他食物，謝志忠勸他回家，以免阿公擔心。

豐原警分局合作派出所員警隨後也到場，經調查了解，男子戶籍在屏東阿公家，父親住高雄，男子常往來屏東及高雄，因長期離家，家人於8月29日通報其為失蹤人口，因昨日時間已晚，警方約定今早8點到超商帶男子搭火車回家，不料，今天上午近8點時，警方到超商，男子卻已提前約1小時離去，由於男子身上沒錢，目前警方還在協尋中。

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