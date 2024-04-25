邀約赴中接受招待聽台辦官員宣傳「支持侯友宜」 新北1里長反滲透法起訴

新北市土城區青山里長姚韋華因涉反滲透法等罪嫌被起訴。（取自內政部官網）

2024/04/25 17:32

〔記者王定傳／新北報導〕新北市土城區青山里長姚韋華涉夥同中華青少年文教藝術交流協會理事長簡安仕，去年11月邀新北市5名里長及9名親友共14人，赴中國接受南京市台辦招待免費食宿等，台辦官員則趁餐敘時宣傳「藍白合、支持侯友宜、不要支持搞台獨分裂的民進黨」等，意圖影響總統及立委選舉，新北地檢署今依反滲透法、違反公職人員選罷法、總統副總統選罷法將姚、簡2人起訴。

檢調調查，去年9月間，簡女受南京市台辦指示及資助，委由姚男出面邀約里長、里民及其眷屬赴中國接受招待，期間食宿免費，且前往桃園機場的接駁費及在中國車資均免費，但須自付16500元機票費。

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檢調調查，去年11月5日，姚男共找來5名里長及9名親友，從桃園機場搭車飛往南京市祿口機場，接受南京市台辦及簡女所提供的6天5夜免費食宿、車資免費招待，期間並赴南京市、江蘇省淮安市等地旅遊，簡女及1名台辦人員全程陪同，南京市台辦亦派遣公務車接駁。

檢調調查，餐敘時，台辦人員在現場懸掛「兩岸一家親」紅布條，江蘇省淮安市台辦副主任、南京市台辦官員則趁機宣傳：「「藍白合、支持侯友宜、不要支持搞台獨分裂的民進黨」等理念，意圖影響選舉。

偵辦時，姚男坦承犯行，簡女則否認，檢方認為，簡、姚2人涉「受滲透來源資助犯投票行賄罪」嫌，且法院依反滲透法規定加重其刑，並請法院考量姚自白，請依法請輕其刑，若審理時仍認罪，請依反滲透法規定減輕或免除其刑，並請考量他配合偵辦，犯後態度良好，予以從輕量刑；至於接受招待的里長及里民，檢方依職權不起訴。

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