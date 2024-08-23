林明佐涉內鬼被起訴！關說當刑大隊長再洩密 同居「最美董座」被供養

林明佐（圖）與「台灣最美董座」徐培菁同居，還把自己履歷傳給徐，代為關說晉升為台中市警局刑事警察大隊長，如願後再回饋偵查訊息給犯罪集團。（資料照）

2024/08/23 18:48

〔記者張瑞楨／台中報導〕中檢起訴林明佐「內鬼」一案，起訴包括百億賭王之稱的陳政谷（九州總裁）等33人，還把林明佐墮落史查得一清二楚。他主動送禮給有「台灣最美董座」之稱的徐培菁，還把自己履歷傳給徐，代為關說晉升為台中市警局刑事警察大隊長，如願後與徐同居於中市豪宅，受徐的供養；再回饋偵查訊息給犯罪集團。一位中市警官形容「現代版的官場現形記，與罪犯一丘之貉，臭不可聞」。

依據中檢的起訴內容，林明佐是洩密給九州集團總裁陳政谷，以及葳群公司負責人徐培菁有緊密的聯繫，林明佐於2020年任職刑事局偵查第四隊長期間，就送禮給有「台灣最美董座」之稱的徐培菁，記者出身外型亮麗的徐，曾任中華民國電競運動協會理事長、台灣電競聯盟董事長（前夫為民進黨前副祕書長黃建嘉），林得知徐政商關係很好，2021年6月把自己履歷傳給徐，代為請託晉升台中市警局刑警大隊長，2021年8月如願之後，再把偵查機密洩漏回饋給九州犯罪集團。

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林明佐上任後，徐培菁擔任陳政谷成立的慈善基金會董事長，該基金會與中市刑大一起辦活動，兩人進一步於2022年10月起，同居於中市南屯與西屯區的豪宅，徐並匯款20萬元給林零花，以每月8萬200元，租用市價462萬元的Range Rover Sport P400給林免費使用，林調任刑事局警政監後，又每月花8萬7000元租「新美齊酒店式公寓PARK 259」套房給林，堪稱是長期供養林明佐。

橋頭地檢署與中檢於2023年指揮中市刑大，偵辦剛谷公司涉嫌賭博洗錢案，林明佐拿到手下的偵查內容（剛谷犯罪集團組織圖），立刻轉告陳政谷，陳立即著手轉移剛谷公司資金、銷毀電腦記錄，解散公司等滅證工作，涉案人同年4月陸續出國潛逃，中市刑大5月24日搜索拘提落空，但仍抓到兩名幹部，查扣現金8351萬元，中檢驚覺有內鬼。

林明佐不但洩密，還扮演起軍師角色，利用自己警察經驗，指點陳政谷等人，未來檢警偵辦方向與策略，之後，九州集團一名幹部在韓國被捕，陳政谷答謝林明佐，並想打聽這名幹部訊息，去年11月宴請林明佐吃飯，當場拿出價值285萬元的「麥卡倫RED系列-71年」威士忌洋酒1瓶，餽贈給林明佐，之後又贈送高檔普洱茶。

林明佐收下厚禮，還回訊致謝「兄弟，感謝你的濃情厚意，你每年的心意我收到了」。

有趣的是，檢方還查到林明佐與陳政谷一起向命理老師諮商，林強調自己身在警界，不亂搞就沒有什麼收入，只能領死薪水，他希望自己晚年不用愁錢，他還詢問命理師，自己警察退休後，是否能投靠陳政谷？顯示林明佐覬覦九州集團的龐大利益，表面上是高階警官，卻已有加入犯罪集團謀求私利之心。

葳群公司負責人徐培菁（中）外型亮麗，曾任電競運動協會理事長、台灣電競聯盟董事長，有台灣「最美董座」之稱。（資料照）

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