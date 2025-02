菲律賓抓共諜！路透：中共統戰團體送錢捐車 在菲國搞影響力操作

「菲律賓僑星志願者服務團」網站照片中,有4名中國男子被依間諜罪嫌被菲方逮捕。(路透)

〔中央社〕根據路透社檢視照片、影片和網路貼文,遭菲律賓指控從事間諜活動的4位中國人所領導中國共產黨附隨組織,曾向周邊有多座軍事基地的塔拉克巿捐款,並捐贈車輛給警察部隊。

菲律賓國家調查局(NBI)1月30日宣布,5名中國籍男子涉嫌從事非法情報蒐集活動,危及國家安全,在濱臨南海的巴拉旺省(Palawan)被捕。均為僑團人士的5人假藉採購海產之名,以無人機及手機等器材偷拍機密敏感地點。

路透社報導,其中被捕的王永義、吳俊仁、蔡少煌和陳海濤,都是中國共產黨海外統戰網絡中的民間團體負責人。

報導指出,王永義、吳俊仁、蔡少煌曾於2022年透過這些中國支持的團體捐款給塔拉克巿(Tarlac),並捐贈車輛給兩支警隊,一直到2024年都有在活動中接待官員的紀錄。路透社無法確認相關捐贈的理由為何。

塔拉克巿周邊有多座重要軍事基地,菲律賓和美國年度聯合軍演也在當地進行實彈演習。

報導提到,涉嫌從事非法情報蒐集的5名中國籍男子,被捕前數週都曾經跟中國駐菲律賓大使館武官李建中會面過至少一次。王永義、吳俊仁、蔡少煌去年則與李建中至少見面3次。

中國外交部和駐菲大使館沒有回覆路透社的置評請求。

菲律賓近幾週來已經逮捕至少8名疑似中方間諜,引發菲中兩國緊張關係升高。兩個隔海相望的近鄰,對南海島礁的主權聲索存在紛爭。

位於馬尼拉的德拉薩大學(De La Salle University)國際關係專家吉爾(Don McLain Gill)表示,近期的逮捕作為顯示菲律賓「必須重新調整國家安全觀點,以超越傳統或一般安全威脅」。

王永義、吳俊仁、蔡少煌、陳海濤領導2016年成立的民間團體「菲律賓中華和平發展促進會」(Philippine China Association of Promotion of Peace and Friendship),並於2022年成立「菲律賓僑星志願者服務團」(Qiaoxing Volunteer Group of the Philippines)。

兩個組織共用同一個網站,都標榜是中國共產黨附隨組織,不過網站今天已無法連上。中國共產黨旗下進行統戰工作的「中華全國歸國華僑聯合會」是這兩個組織的督導單位。

中共中央統一戰線工作部則負責督導海外中國人進行的發揮影響力工作。

