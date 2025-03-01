露營驚見「這蛇」躲營火旁陰影！網：踩到變「命運的鎖鏈」

網友露營時在營火旁發現一條鎖鏈蛇。（圖擷取自臉書「野生蛇相」）

2025/03/01 00:32

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕露營是親近大自然的最佳方式，但野外環境也潛藏著意想不到的危機。網友分享驚險經歷，當時他正在營地旁悠閒休息，火爐旁竟然出現一條鎖鏈蛇，還險些踩到。照片曝光立刻掀起網友熱議。

網友在臉書社團「野生蛇相」PO出兩張照片，可看到蛇的花紋與周圍碎石地相當接近，幾乎融為一體，若不仔細看，很難察覺牠的存在。根據花紋判斷，這是一條鎖鏈蛇，是台灣常見的劇毒蛇類之一。

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原PO寫道，當晚正在露營，沒想到抬頭往營火看去時，突然瞥見一條蛇靜靜盤據在旁，「躲在陰影裡……好險沒踩到……」。照片曝光後，網友紛紛留言，「命運的鎖鏈」、「運氣超好」、「漂亮！但是要小心」、「鎖鍊蛇來取暖」、「踩到就是命運的枷鎖了」、「來參加營火晚會」。

據了解，鎖鏈蛇的體色通常為灰色或棕色，身體上有明顯的深色花紋，宛如鎖鏈，讓牠能巧妙隱身於碎石或枯葉間，極難發現。牠們通常夜間出沒，白天多隱藏於陰暗處或岩石縫隙中。若不慎被咬，可能導致呼吸麻痺及肌肉無力，應立即尋求醫療協助，並保持傷口靜止，避免運動，減緩毒液擴散。

鎖鏈蛇花紋與周圍碎石地相當接近，若不仔細看，很難察覺它的存在。（圖擷取自臉書「野生蛇相」）

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