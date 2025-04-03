影片曝光！桃園婦買飲料起衝突 竟持刀狠刺3歲女童

婦人拿刀狠刺女童的瞬間。（圖擷取自 臉書）

2025/04/03 14:20

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕桃園一婦人今天上午到手搖飲店買飲料疑與店家發生爭執後竟拿刀具威脅，附近2女前往勸阻，婦人欲持刀攻擊2女不成，竟刺傷其中一名勸阻女子的3歲女兒。而婦人行兇的畫面也在臉書流傳，網友們看到影片後都感到非常憤怒。

臉書粉專「Mr.柯學先生」PO出一段影片，影片中可以看到藍衣婦人先攻擊黑衣婦人，黑衣婦人被攻擊後跌坐在地，後來黑衣婦人以腳抵禦攻擊，這時藍衣婦人追擊戴藍色安全帽婦人，黑衣婦人趕緊起來拿棒狀物抵禦攻擊，但卻被藍衣婦人逼退，這時藍衣婦人竟開始走向女童，並持刀狠刺女童背部，女童被刺後趕緊摀住背部逃走，其他人則趕緊接走女童。

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粉專表示，桃園治安怎麼了？婦人與店家爭吵，拿出水果刀亂砍，3歲女童經過，直接捅他一刀，會不會太扯？看了真的超憤怒，你會下地獄！

據了解桃園一婦人今天上午到手搖飲店買飲料疑與店家發生爭執後竟拿刀具威脅，隔壁店家2女子聽聞聲響出門查看並勸阻婦人，但婦人疑情緒不穩，竟轉而持刀欲攻擊2女，2女子在騎樓緊急閃避，婦人眼見攻擊不成，竟轉而衝向一旁，並持刀刺向其中一名女子的3歲女兒一刀，嚇壞附近民眾。

桃園市政府消防局表示，上午10時13分接獲報案後，有小朋友遭不明人士攻擊受傷，緊急派救護車前往協助，現場為一名約3歲女童背部有2公分穿刺傷但意識清楚，經救護人員清洗傷口、包紮止血等救護處置，送往醫院救治。

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