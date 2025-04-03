玉山首見黃喉貂獵捕帝雉 公帝雉挺身「英雄救美」

玉山塔塔加園區首見黃喉貂獵捕求偶帝雉，惟帝雉見狀緊急出聲警示紛紛逃逸，未讓黃喉貂獵捕成功。（何昌穎提供）

2025/04/03 15:54

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山塔塔加園區近期適逢動物繁殖季，就有園區人員發現成對帝雉出沒求偶，惟當時竟赫見1隻黃喉貂於附近伺機獵捕，公帝雉見狀立即出聲警戒「英雄救美」，讓母帝雉順利逃走，之後黃喉貂則飛奔追捕公帝雉，但公帝雉早已跳上樹木並隱身山谷，該起黃喉貂獵捕帝雉案例，也成為玉山園區首筆觀察紀錄。

園區保育巡查員何昌穎表示，近日傍晚在玉山林道巧遇帝雉成對出沒，當時色彩鮮豔的公帝雉正奮力振翅求偶，要吸引一旁的母帝雉注意，不料過沒多久，公帝雉竟突然拉長脖子，並連續發出短促的警戒音，他回頭一看，才驚覺是有1隻黃喉貂已快速跑到他的背後，並與帝雉對峙伺機獵捕。

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當下他夾在兩者中間，並觀察黃喉貂動態，當時黃喉貂與帝雉相距不到10公尺，公帝雉仍持續發出警戒音，母帝雉則快速逃進樹林，之後公帝雉也跳上樹木，惟黃喉貂仍不死心，飛奔往樹上衝，公帝雉最後飛逃進山谷躲過一劫，只留下追捕失利的黃喉貂。

玉山國家公園管理處表示，黃喉貂是雜食性動物，在台語被稱作「羌仔虎」，顧名思義是獵捕山羌的好手，但黃喉貂食性廣泛，不光只吃山羌，還會吃兩棲爬蟲、昆蟲、果實，以及鳥類、鼠類、獼猴、蛇類等，因此帝雉也算是牠們的食物選項，只是以往園區並未有黃喉貂獵捕帝雉的紀錄，該起觀察可說是首例，該隻黃喉貂因有戴頸圈，係為園區繫放研究個體，後續也會透過黃喉貂生命史的研究，進一步探索黃喉貂的獵捕行為。

玉山塔塔加園區正值帝雉求偶繁殖期，晨昏可見成對帝雉出沒，公帝雉會以鮮豔羽色吸引異性注意。（何昌穎提供）

玉山塔塔加園區正值帝雉求偶繁殖期，晨昏可見成對帝雉出沒。圖為母帝雉。（玉管處提供）

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