桃園調查官帶女高中生上床拍「口交照」 賠40萬元換免蹲苦窯

法務部調查局桃園市調查處的調查官，帶女高中生到旅館發生性關係並拍攝不雅照，他賠償40萬元，台中地院減刑輕判6月，緩刑2年，免除牢獄之災。（記者張瑞楨攝）

2025/04/03 15:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕法務部調查局桃園市調查處廖姓調查官，2023年10月透過網路認識未成年少女（女高中生），雙方於21日到雲林縣的精品旅館內發生性關係，廖還用拍攝口交照片兩張，不料，女高中生卻將此事告訴高中老師，轉報台中市警察局婦幼警察隊處理，台中地方法院認為他觸犯1年至7年的重罪，但考量女方同意，且廖員沒有使用暴力，沒把影片給別人，「惡行尚非重大」，又賠償對方40萬元，援用「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，依拍攝少年之性影像罪判刑6月，緩刑2年，免除牢獄之災。

判決書指出，這位調查員（調查員）於2023年10月21日上午，與女高中生一起到雲林縣的一間旅館，於房間內徵得女高中生同意，雙方發生性關係，另在女高中生的同意下，用女方手機拍攝口交照片兩張，當天晚間廖員要求女高中生把照片，分享到GOOGLE雲端硬碟，讓他可以觀看，女方事後向學校老師陳述此事而曝光。

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台中地院審理時，廖員坦承犯行，女高中雖未年滿18歲，但已經年滿16歲，雙方發生性關係，廖員並未觸法，但拍攝少女口交部分，卻是觸犯「兒童及少年性剝削防制條例」的拍攝少年之性影像罪，法定刑為「1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金」。

不過，法官認為，廖員行為造成女高中生身心健全發展之危害，雖有不該，但雙方是男女朋友的關係，廖是出於一時衝動，欠缺審慎思慮而犯案，且拍攝過程中，手段平和，沒有將影片傳送予他人，惡行尚非重大，又坦承犯行，且賠償40萬元與女方及父母和解，依刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，輕判6月徒刑，緩刑2年，可上訴。

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