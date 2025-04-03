超派！在機艙互毆「狠咬空姐」 中國2女乘客大鬧害航班延誤

日前中國深圳航空一架航班在起飛前，機上2名女乘客疑似不滿對方的「氣味」，從口角爭持上升到爆發的肢體衝突，甚至還狠狠咬傷試圖介入協調的女空服員。（圖擷取自中國微博、bilibili，本報合成）

2025/04/03 15:44

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國深圳航空日前發生一起乘客暴力互毆事件，一架編號ZH9539航班在起飛前，機上2名女乘客疑似不滿對方的「氣味」，從口角爭執上升到爆發的肢體衝突，甚至還狠狠咬傷試圖介入協調的女空服員，場面陷入一陣混亂。最終，所有乘客被迫暫時下機，航班延誤長達2個多小時才重新起飛。

綜合中媒報導，有中國網友在微博爆料，這起暴力衝突事件發生在本月1日晚間，當時深圳航空ZH9539航班預計從中國深圳飛往景德鎮，然而登機時間結束後，機上2名相鄰而坐的女乘客突然起爭執，一人嫌棄對方「體味太臭」，對方則反譏「香水難聞」，結果2人從口角演變成肢體衝突，騷動引起空服員注意，並試圖上前勸架。

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從同機的乘客拍攝影片顯示，2名女乘客用全力拉扯、歐打對方，期間還發出歇斯底里的吼叫聲，2名女性空服員和1名男性空服員見狀，則連忙上前架開2人。未料其中1名女乘客一邊扭動身軀掙扎、一邊狠狠咬住女空服員的手臂，讓女空服員當場痛得大聲哀嚎「妳咬到我了！」，不僅如此，周遭其他拉架的旅客也遭到抓傷。

因為這起事件，全機乘客被迫下機等候警方處理相關人員，航班延誤了2個多小時才重新起飛。

深圳航空2日發文表示，公司高度重視這起事件，已經啓動調查程序，並將及時公佈調查結果；另外，事發當天被咬傷的女空服員在送醫治療後已無大礙，涉事旅客被移交警方處理，深圳航空呼籲廣大旅客「遵守乘機規定，文明乘機出行」。

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