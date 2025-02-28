研究發現內耳結構差異 曝尼安德塔人遇「基因瓶頸」致滅絕

法國博物館展出的尼安德塔人模型。（法新社檔案照）

2025/02/28 23:08

〔編譯管淑平／綜合報導〕根據美國和西班牙合作一份研究，從內耳半規管的形態差異，證實人類遠古親戚尼安德塔人（Neanderthals），在11萬年前經歷基因瓶頸，其族群規模大減，可能為尼安德塔人最終滅絕鋪路。

美國賓安頓大學人類學教授夸姆（Rolf Quam）、西班牙阿爾卡拉大學人類學家孔德—瓦維德（Mercedes Conde-Valverde）共同參與的國際研究團隊，檢視橫跨尼安德塔人將近40萬年演化史的化石樣本，得出上述結論。

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夸姆指出，內耳結構的發育受到非常嚴格的基因控制，在出生時就已完全形成，這使得半規管的形態變異，成為研究過去物種演化關係的理想指標，因為化石標本之間的任何差異，都反映了潛在的基因差異。

這份20日在《自然通訊（Nature Communications）》期刊發表的研究，以自西班牙阿塔普埃卡（Atapuerca），和克羅埃西亞克拉皮納（Krapina）遺址的化石樣本，計算其半規管形態差異度，並和在其他地區發現的更晚期尼安德塔人化石比較。

阿塔普埃卡化石代表可追溯到約40萬年前的「前尼安德塔人」，人類學家認為這是最早期尼安德塔人祖先；尼安德塔人大約在25萬年前，從這個前期族群中演化而來。克拉皮納化石年代大約13萬年前，是最完整的早期尼安德塔人化石。而更晚期化石代表4萬1000年到6萬4000年之間的「典型」尼安德塔人。

與前尼安德塔和早期尼安德塔人相比，典型族群半規管結構差異性顯著較少，而這種差異性的減少，與近期從古DNA研究所發現，尼安德塔人出現過基因瓶頸吻合。

「基因瓶頸」通常在一族群規模突然減少，導致基因多樣性降低時發生。這份研究從半規管形態分析，證實基因瓶頸事件發生在大約11萬年前，該時期正值歐洲氣候發生顯著改變。孔德—瓦維德說，「在克拉皮納樣本和典型樣本之間所見多樣性的減少，尤其明確，提供證據顯示發生過一場（基因）瓶頸事件」。

尼安德塔人的滅絕，是古人類學上一大令人好奇的謎團。這份研究解開了部分疑問，但也同時也挑起新問題：克拉皮納樣本的半規管結構存有高度差異性，與前尼安德塔人化石差異度接近，這一點挑戰原本普遍認知的，更早期發生的一次基因瓶頸促成了尼安德塔人的出現。根據新研究，他們更有可能是在滅絕前不久才發生單次基因瓶頸。因此，有關尼安德塔人的起源，還需要提出新的解釋。

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