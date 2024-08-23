知名YTR曾博恩名下「薩泰爾」拒繳娛樂稅 提告抗罰吞敗

曾博恩名下「薩泰爾」舉辦活動卻拒繳娛樂稅，挨罰186萬多元；薩泰爾雖提告抗罰，仍遭北高行判決敗訴。（資料照）

2024/08/23 09:35

〔記者溫于德／台北報導〕由知名YTR曾博恩擔任負責人的薩泰爾娛樂股份有限公司，前年舉辦3場「2022曾博恩有趣的演講！《三重標準》」，卻欠繳娛樂稅26萬多元，遭台北市稅捐稽徵處開罰186萬多元，薩泰爾不服，決定提告。台北高等行政法院指這筆裁罰沒有問題，週四判薩泰爾敗訴。

判決指，薩泰爾於2022年3月11、12日，連續兩天在台北流行音樂中心舉辦「2022曾博恩有趣的演講！《三重標準》」，門票總共進帳2283萬多元，卻未依娛樂稅法規定，在舉辦前向北市稅捐稽徵處信義分處辦理登記與娛樂稅徵免手續。

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後來信義分處命薩泰爾補辦代徵報繳手續，同時根據薩泰爾提供的影片檔案，認定該活動屬表演者透過單口戲劇的方式娛樂觀眾，與演講有別，也就是說，屬娛樂稅法的課稅範圍。

信義分處故認定薩泰爾應繳納未事先辦理徵免手續應被裁罰的7500元，以及補徵代徵娛樂稅26萬餘元的7倍罰鍰186萬餘元，並從重命薩泰爾繳186萬餘元。薩泰爾不服，提告抗罰。

北高行說明，信義分處曾查出薩泰爾同年間在嘉義等地舉辦9場 「2022 曾博恩有趣的演 講 ! 三重標準TRY-OUT」時，均主動申報娛樂稅，且與這次活動一樣，內容都屬於用喜劇表演娛樂觀眾、並非演講，因此是娛樂稅法的課稅範圍。

況薩泰爾明知演講與單口喜劇並不相同，卻將「表演」名稱故意改為「演講」，顯見有逃漏娛樂稅的故意，北高行故認定北市稅捐稽徵處的裁罰沒有問題，判薩泰爾敗訴；可上訴。

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