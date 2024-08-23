為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    知名YTR曾博恩名下「薩泰爾」拒繳娛樂稅 提告抗罰吞敗

    曾博恩名下「薩泰爾」舉辦活動卻拒繳娛樂稅，挨罰186萬多元；薩泰爾雖提告抗罰，仍遭北高行判決敗訴。（資料照）

    曾博恩名下「薩泰爾」舉辦活動卻拒繳娛樂稅，挨罰186萬多元；薩泰爾雖提告抗罰，仍遭北高行判決敗訴。（資料照）

    2024/08/23 09:35

    〔記者溫于德／台北報導〕由知名YTR曾博恩擔任負責人的薩泰爾娛樂股份有限公司，前年舉辦3場「2022曾博恩有趣的演講！《三重標準》」，卻欠繳娛樂稅26萬多元，遭台北市稅捐稽徵處開罰186萬多元，薩泰爾不服，決定提告。台北高等行政法院指這筆裁罰沒有問題，週四判薩泰爾敗訴。

    判決指，薩泰爾於2022年3月11、12日，連續兩天在台北流行音樂中心舉辦「2022曾博恩有趣的演講！《三重標準》」，門票總共進帳2283萬多元，卻未依娛樂稅法規定，在舉辦前向北市稅捐稽徵處信義分處辦理登記與娛樂稅徵免手續。

    後來信義分處命薩泰爾補辦代徵報繳手續，同時根據薩泰爾提供的影片檔案，認定該活動屬表演者透過單口戲劇的方式娛樂觀眾，與演講有別，也就是說，屬娛樂稅法的課稅範圍。

    信義分處故認定薩泰爾應繳納未事先辦理徵免手續應被裁罰的7500元，以及補徵代徵娛樂稅26萬餘元的7倍罰鍰186萬餘元，並從重命薩泰爾繳186萬餘元。薩泰爾不服，提告抗罰。

    北高行說明，信義分處曾查出薩泰爾同年間在嘉義等地舉辦9場 「2022 曾博恩有趣的演 講 ! 三重標準TRY-OUT」時，均主動申報娛樂稅，且與這次活動一樣，內容都屬於用喜劇表演娛樂觀眾、並非演講，因此是娛樂稅法的課稅範圍。

    況薩泰爾明知演講與單口喜劇並不相同，卻將「表演」名稱故意改為「演講」，顯見有逃漏娛樂稅的故意，北高行故認定北市稅捐稽徵處的裁罰沒有問題，判薩泰爾敗訴；可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播