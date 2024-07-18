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躺萊爾富冰櫃16歲少年抓到了！不只賠1萬5 無照騎車再吃1萬2罰單

警方以車追人，找到躺超商冰櫃少年。（民眾提供）

警方以車追人，找到躺超商冰櫃少年。（民眾提供）

2024/07/18 16:16

〔記者黃佳琳／高雄報導〕一群青少年14日晚上9點多，趁超商人力不足時，躲進冰櫃「消暑」，害超商被迫銷毀價值1萬5千元的冰品，超商報警提告並求償，警方循線逮捕躺進冰櫃的16歲黃姓少年，黃男到案後表示歉意，說自己會想辦法賠這筆錢，但殊不知他除了要賠超商外，還因無照騎車，會再收到一張1萬2千元的罰單。

警方指出，黃姓少年和4位友人14日晚上9點50分進入萊爾富杉林超商「搗蛋」，由於分店今天（18日）剛接獲總公司通報，全店正在下架冰品並完清潔消毒後，清點後確認損失約1萬5千元。

警方獲報以車追人，發現躺進冰櫃的黃姓少年家住美濃，今天中午前往他家找人時，發現黃姓少年不在家，正當員警打算回所另行通知他到案時，回所路上見到黃姓少年穿著躺進冰櫃的同一件衣服，正無照騎車在大馬路上亂逛，員警見狀立即上前攔停，並把他帶回派出所。

黃姓少年得知自己「白目」行為鬧得滿城風雨，直向員警道歉，黃姓少年的父親接到消息也趕到派出所，承諾會賠這筆錢；據悉，黃姓少年家境小康，要賠超商1萬5千元應該沒有太大問題，但他無照騎車被逮，事後警方還會再「送」他一張至少1萬2千元的罰單。

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