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涉掏空辭修高中交保 陳履安妻兒發聲明否認

前監察院長陳履安創辦的辭修高中驚傳校產遭掏空，辭修專任董事、陳履安之妻陳曹倩及現任董事長陳宇慷（陳履安三子），各100萬元交保。（民眾提供）

前監察院長陳履安創辦的辭修高中驚傳校產遭掏空，辭修專任董事、陳履安之妻陳曹倩及現任董事長陳宇慷（陳履安三子），各100萬元交保。（民眾提供）

2024/07/20 11:45

〔記者陳彩玲／台北報導〕前監察院長陳履安創辦、並任首任校長的新北市辭修高中，驚傳校產遭掏空，檢方日前依涉犯侵占、偽造文書等罪，諭令陳男的妻子陳曹倩、現任董事長陳宇慷（陳履安三子）各100萬交保、時任執行董事衛晉平聲押獲准。對此，陳曹倩母子發聲明否認涉案，稱檢調是針對數年前採購涉弊調查，並無隱匿。

檢調調查，陳家涉將辭修當成自家小金庫，挪用校款流入現任辭修專任董事陳履安之妻陳曹倩帳戶。其中辭修高層涉嫌成立公司，勾結營養午餐廠商，持不實名目單據向學校請款，近年流入陳妻帳戶的校款至少4、500萬元。

檢調7月11日兵分10多路，前往陳履安住處及辭修中學等處搜索，帶回陳曹倩、現任董事長陳宇慷（陳履安三子）、時任執行董事衛晉平等10餘人偵訊，檢察官訊後依侵占、偽造文書等罪嫌，諭令陳氏母子各100萬元交保，衛晉平聲押禁見獲准。

據指出，辭修一向由陳家掌控，陳履安2011年起擔任辭修高中董事長，2022年由陳曹倩接手，今年改由陳宇慷接掌。據指出，88歲陳履安年事已高，已不插手校務，未被列嫌疑人。

對此，陳曹倩、陳宇慷發聲明回應，內容未得確證，其間揣測指涉，檢調是對於數年前辭修高中採購疑涉弊端進行調查，他們及相關業管均加配合，並無隱匿，也相信檢調必將查明事實，依法處置，維護法治，偵查事項未得公開，還請各界尊重司法，靜待調查結果。

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