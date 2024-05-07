以色列攻拉法 約旦國王警告：恐致地區衝突蔓延

約旦國王阿布杜拉二世發布聲明警告，以軍對拉法發動的地面攻勢，可能導致地區衝突蔓延，同時敦促國際社會採取緊急行動。（路透）

2024/05/07 12:39

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列6日對加薩走廊南部拉法地區展開空襲，並要求巴勒斯坦居民離開該市部分地區，對此，約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）發布聲明，警告以軍對拉法的地面攻勢可能導致地區衝突蔓延，敦促國際社會採取緊急行動。

根據《路透》、《法新社》報導，美國總統拜登美東時間6日在白宮會見阿布杜拉二世，阿布杜拉二世談及以色列在拉法發動的攻勢，將導致巴勒斯坦平民「新一輪屠殺」的情況發生，該地區有140萬巴勒斯坦人因戰爭被迫在境內流離失所，敦促盡力尋求加薩立即停火的重要性，雙方同意將致力於努力實現在加薩持續停火。2人共進午餐後，約旦王室發布聲明警告，以軍對拉法發動的地面攻勢，可能造成地區衝突蔓延。

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白宮發佈聲明表示，美國與約旦雙方領導人討論立即釋放被巴勒斯坦激進組織哈瑪斯扣押的人質，以及實現可持續停火的必要性，可持續的停火將使人道主義援助可以通過加薩並安全送達，雙邊將致力於實現持久的和平，包括建立巴勒斯坦國的途徑，並為以色列提供安全保障。

報導提到，哈瑪斯6日表示同意埃及、卡達提出的停火協議，但以國當局認為這份協議版本與以國所提出的「基本要求有落差」，但以色列將向埃及派遣談判代表小組，而在同晚以色列內閣同意批准繼續在拉法的軍事行動。

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