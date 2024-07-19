國會擴權法案 憲法法庭裁准暫時處分

立法院三讀通過國會調查權等擴權法案，民進黨團51位立委、總統賴清德、行政院、監察院認為立院職權行使法、刑法修正案相關條文有違憲之虞，均聲請釋憲、暫時處分，憲法法庭今天裁准暫時處分，相關法律在釋憲案宣判前應暫時停止執行。（資料照）

2024/07/19 16:10

〔記者楊國文／台北報導〕立法院三讀通過國會調查權等擴權法案，民進黨團51位立委、總統賴清德、行政院、監察院認為立院職權行使法、刑法修正案相關條文有違憲之虞，均聲請釋憲、暫時處分，憲法法庭今天裁准暫時處分，相關法律在釋憲案宣判前應暫時停止執行。

憲法法庭今天已就暫時處分的部份做出重大裁定，包括「聽取總統國情報告」、「聽取報告與質詢部份」、「人事同意權的行使」、調查權的行使」、「舉行聽證會」及刑法藐視國會罪的部份，均因有違憲、侵害人民隱私、財產權等憲法上權利影響甚鉅，均裁定即日起暫時停止適用。

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日前，憲法法庭也就51位立委聲請部份、總統賴清德、行政院和監察院等四個聲請案，均合併審理，定8月6日在憲法法庭召開全天的言詞辯論庭。

立法院今年5月28日三讀通過國會職權修法相關條文，行政院一度提出覆議但遭立法院否決，總統府隨後於6月24日公布國會職權修法條文，條文已在6月26日生效。民進黨立法院黨團、行政院、總統賴清德、監察院則先後派員到司法院遞狀聲請釋憲及暫時處分。

憲法法庭10日對暫時處分案進行準備程序，邀請民進黨立院黨團、行政院、賴總統及監察院的代表與訴訟代理人，以及立法院代表及訴訟代理人陳述意見，歷時3小時，今天對暫時處分做出裁定。

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