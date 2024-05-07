淡水命案大逆轉 老闆17歲兒護父失手刺死人 移送少年法庭

新北市警淡水分局將陳姓少年依殺人罪嫌，護送士林地院少年法庭審理。（記者吳仁捷翻攝）

2024/05/07 17:43

〔記者吳仁捷、溫于德／新北報導〕檢警偵辦淡水5日深夜發生的裝潢行命案，檢方複訊，一名員工說溜嘴，指稱是陳男17歲兒子犯案，警方今天上午到地檢署帶回陳姓少年、關係人，釐清陳姓少年眼見對方持開山刀砍父親，父親只以棍子自保，為保護父親，情急掏出摺疊刀猛刺對方，未料失手殺死人，淡水警方剛依殺人罪嫌，將陳姓少年護送少年法庭審理；至於為子頂罪的陳姓負責人，被士檢依頂替罪送辦。

新北市淡水一間裝潢工程行5日深夜發生命案，陳姓負責人與前員工李男相約該處談判，雙方為6000元工程款一言不合大打出手，檢警原調查陳姓負責人刺殺李男13刀致死，將陳嫌依殺人罪嫌送辦。

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原依據供詞顯示，42歲李姓男子原受雇45歲陳姓男子經營的輕鋼架公司，但李男長年侵占收取的工程款不還，累計20餘萬，陳男不滿李男手腳不乾淨辭退他，雙方5日晚間相約談判，李男先掏出開山刀要砍人，陳嫌掏出桌底折疊刀對峙，雙方扭打間李男遭刺中多刀命危，送醫仍不治。

淡水警分局6日依殺人罪嫌將陳姓負責人送辦；未料檢方複訊後，案情大逆轉，現場證人複訊時說溜嘴，透露出兇手其實是陳姓負責人17歲兒子，陳嫌再次面對訊問時，才說出不捨兒子年紀小，承認自己替兒子頂罪，士林地院原改以頂替罪諭令陳男5萬元交保，然陳男覓保無著，加上士院認為有羈押必要，改裁定羈押禁見。

警方今天清晨到士檢帶回陳姓少年，他承認氣不過李男，才持刀刺人，沒想到刺死他。警方帶回陳姓少年、現場關係人偵訊，員工也改口，證實動手的是老闆陳男兒子。

警方偵訊陳姓少年，還原現場，死者先掏出開山刀揮砍，陳姓負責人持棍子自保、反擊，兒子從桌子底下掏出折疊刀追砍李男多刀，到他倒地為止。陳姓少年訊後被依殺人罪護送少年法庭審理。

檢警偵辦5日發生在新北市淡水的裝潢行命案，案情大逆轉，原被認定是嫌犯的陳姓負責人，員工複訊時說溜嘴，指出是老闆未成年兒子殺人，陳姓少年承認涉案，送少年法庭審理。（記者吳仁捷翻攝）

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