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    憲訴法釋憲將開戰 柯建銘：總統公告後立即遞交暫時處分、釋憲補充書

    憲訴法修惡，行政院提出覆議但遭立法院否決，後續執政團隊如何救濟備受關注。民進黨團總召柯建銘（中）與律師團22日舉行記者會表示，已經準備好暫時處分、釋憲的資料，待總統賴清德公告後，就會馬上向司法院遞交聲請，時間點應落在今明兩天。（記者廖振輝攝）

    憲訴法修惡，行政院提出覆議但遭立法院否決，後續執政團隊如何救濟備受關注。民進黨團總召柯建銘（中）與律師團22日舉行記者會表示，已經準備好暫時處分、釋憲的資料，待總統賴清德公告後，就會馬上向司法院遞交聲請，時間點應落在今明兩天。（記者廖振輝攝）

    2025/01/22 12:49

    〔記者李文馨／台北報導〕立法院去年12月20日三讀通過「憲法訴訟法修正案」，行政院認為窒礙難行提出覆議，遭立法院否決，覆議失敗原決議。民進黨立院黨團總召柯建銘今（22）日表示，黨團已備好暫時處分、釋憲資料，待總統賴清德公告後，立即向司法院遞交聲請，時間點應落在今明兩天。

    立法院上月20日三讀通過由藍白陣營所主導的憲訴法修正案，明定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官不得少於10人，且違憲判決至少要有9人同意，引發爭議。司法院憲法法庭書記廳長楊皓清本月15日表示，已經收到民進黨委員具狀聲請憲訴法的法規範憲法審查與暫時處分。

    柯建銘表示，黨團將率律師團與黨團三長、立委沈伯洋，到司法院遞交暫時處分及釋憲聲請狀（補充理由書）。他說，此時整個政治走向，藍綠已經到決戰臨界點，他很斬釘截鐵的說，「國民黨倒了、民眾黨散了，而且他們絕對沒有任何解套方案」。

    針對遞狀時間，柯建銘說，等總統公布憲訴法，就會遞交聲請書，目前資料都準備好了，今天、明天都有可能，只要總統公布，民進黨團馬上就會有動作。媒體追問，遞狀的補充書內容為何？柯建銘說，他們遞狀後，司法院要上網才會上網，不是現在能處理的。

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