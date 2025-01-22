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    民眾黨魁之爭 蔡壁如拋朝野「大和解咖啡」、黃國昌再嗆綠政治追殺

    蔡壁如拋出，當選將推動「大和解咖啡2.0」化解朝野對立、大罷免浪潮。（資料照）

    蔡壁如拋出，當選將推動「大和解咖啡2.0」化解朝野對立、大罷免浪潮。（資料照）

    2025/01/22 13:18

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席補選將於2月15日舉行，兩位黨魁候選人「創黨之母」蔡壁如、代理主席黃國昌今日互別苗頭頗、隔空較勁。蔡壁如拋出，當選將推動「大和解咖啡2.0」化解朝野對立、大罷免浪潮；黃國昌則反嗆，面對賴政府政治追殺，和不和解，關鍵根本不在民眾黨。

    蔡壁如、黃國昌日前已登記參選民眾黨主席，依據黨內規劃，今日起至24日會先進行候選人線上連署，黨魁候選人需達到300名黨員連署，才能進入投票階段，目前黃國昌已獲得300名黨員連署。

    蔡壁如在臉書發文表示，若她能擔任黨主席，將攜手在野力量迎接2026選舉，避免重蹈2024年分裂覆轍；同時，她也會主動邀請國會其他兩黨領袖進行「大和解咖啡2.0」對話，民眾黨必須提前化解可能爆發的朝野對立與大罷免浪潮，為台灣的政局創造更穩定的環境。

    此外，蔡壁如受訪時也提兩項挑戰，首先是本屆民眾黨立委所設下的2年條款如何處理，「若不執行的話將碰觸誠信問題」；再者，2026年選戰民眾黨如何部署，六都是否都派人參選，以及黨主席是否要親征縣市首長。

    黃國昌上午在黨中央受訪時則回應，民眾黨一直開大門走大路，從去年總統賴清德就職到國慶大會，即使前民眾黨主席柯文哲遭遇賴政府的政治追殺，民眾黨仍把國家利益高於政黨利益之上。朝野和解與否關鍵不在於民眾黨，而是民進黨仍想以威權獨裁方式撕裂社會，只為創造民進黨自身政治利益，從賴總統、民進黨團總召柯建銘相關行言都清楚展現出來。

    黃國昌也強調，2026年地方選舉的策略，不是少數人就可以決定，而是要經過所有黨員同志，大家經過一段時間凝聚共識，才能形塑整個大選策略。

    另，針對黨中央意圖將原訂政見發表會改為辯論形式，黃國昌稱，這是選舉委員會的職責，怎麼安排他就配合，一點意見都沒有；民眾黨發言人吳怡萱則說明，政見會形式需經過選舉委員會討論，目前確定會有兩場政見會，未來會以擴大黨員參與的形式進行處理。

    黃國昌嗆，面對賴政府政治追殺，和不和解，關鍵根本不在民眾黨。（資料照）

    黃國昌嗆，面對賴政府政治追殺，和不和解，關鍵根本不在民眾黨。（資料照）

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