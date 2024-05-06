鸚鵡也愛視訊聊天！研究發現更偏好即時互動 預錄影片OUT

這些鸚鵡有機會透過即時視訊與其他鸚鵡互動，或看預先錄製的影片。（取自格拉斯哥大學網站）

2024/05/06 19:54

〔編譯陳成良／綜合報導〕讓寵物鸚鵡保持身心活躍一直是飼主關注的重要議題，除了提供玩具和智力遊戲外，視訊通話也成為讓這些羽毛朋友開心的一種方式。最新研究發現，鸚鵡更偏好即時視訊聊天，而不是觀看預錄影片。

據科學媒體《IFLScience》4日報導，先前的研究已經證實，寵物鸚鵡非常享受透過視訊與其他鳥類互動。英國蘇格蘭格拉斯哥大學（University of Glasgow）的研究團隊進一步探討了鸚鵡對即時和預錄視訊的偏好。

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研究人員讓9隻鸚鵡在數位設備上選擇觀看即時視訊或預錄影片，並追蹤牠們6個月內的參與情況。結果顯示，鸚鵡更喜歡與其他鸚鵡進行即時視訊聊天，牠們在即時聊天中更加投入，使用數位設備的時間也更長。

研究數據表明，鸚鵡在即時視訊上總共花了561分鐘，而在觀看預錄影片上只花了142分鐘，並且更頻繁地主動發起即時視訊通話。約一半的鸚鵡飼主（55%）認為，鸚鵡享受所有視訊，表明牠們也受益於預錄影片，而77%的飼主認為，鸚鵡對即時視訊反應良好。

「有些飼主認為，他們的鸚鵡能夠區分不同類型的視訊。一位飼主告訴我們，他們的鸚鵡喜歡與其他活生生的鸚鵡交談，但在預錄影片中沒有得到回應時，很快就失去了興趣。」來自格拉斯哥大學電腦機科學學院的研究論文主要作者道格拉斯博士（Ilyena Hirskyj-Douglas）在一份聲明中表示。

道格拉斯表示，這是一項規模小型研究，目前還無法得出任何明確結論，即鸚鵡是否在某種程度上意識到即時和預錄互動之間的差異。然而，研究結果令人信服，表明有必要進行進一步的研究。

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