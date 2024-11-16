基隆海釣船載客磯釣遇浪襲擊7人落海1人失蹤 8人困礁岩空警馳援

基隆籍「峰屏」號娛樂漁船今天上午航經基隆嶼東北方海域，傳出有7名釣客落海，基隆海巡隊緊急調派100噸級巡防艇馳援，救起6人，還有1人失聯。（記者林嘉東翻攝）

2024/11/16 14:00

首次上稿：12:33

更新時間：14:00

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆籍「峰屏號」等3艘娛樂漁船今（16）天上午搭載45名釣客登基隆嶼磯釣，有7名釣客在磯釣時，被突來大浪打落海，其中1名釣客落海後失去意識，卡在礁岩生死未卜，落海6名釣客隨即被「峰」船救起；海巡署獲報馳援，尚有8名釣客受困在礁岩上不了船，由空勤總隊直升機吊掛持續救援中。

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海巡署指出，「峰屏號」、「承豐1號」、「鋒帝號」等3艘娛樂漁船今天清晨5時許搭載45名釣客，從基隆八尺門漁港出發至基隆嶼登島磯釣。

海巡署上午10時20分獲報，有7名釣客在基隆嶼磯釣時被大浪打落海，「峰」號漁船趕緊救起6名釣客，但有1名釣客落海後失去意識，卡在礁岩內；基隆海巡隊緊急調派100噸級巡防艇馳援，目前尚有8名釣客受困在礁岩上，已通報空勤總隊派遣直升機持續吊掛救援中，並於下午12點35分陸續將8名釣客吊掛至基隆嶼停機坪，轉搭娛樂漁船返回基隆八尺門漁港。

基隆籍「峰屏」號娛樂漁船今天上午航經基隆嶼東北方海域，傳出有7名釣客落海，基隆海巡隊緊急調派100噸級巡防艇馳援，救起6人，還有1人失聯。（記者林嘉東翻攝）

基隆籍「峰屏」號娛樂漁船今天上午航經基隆嶼東北方海域，傳出有7名釣客落海，基隆海巡隊緊急調派100噸級巡防艇馳援。（記者林嘉東翻攝）

為救援受困在基隆嶼的8名釣客，空勤總隊派遣直升機陸續將釣客吊掛上岸。（記者林嘉東翻攝）

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