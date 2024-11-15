苗栗某國小女學童墜樓 送醫急救中

苗栗上午1發生女學童墜樓意外，校方趕緊通報消防人員到校救護。（民眾提供）

2024/11/15 14:57

首次上稿：12:19

更新時間：14:57

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市一所小學，今天上午11點多發生女學童墜樓意外，校方趕緊通報消防人員到校救護，女學童受有頭部外傷及手腳骨折傷勢，送醫急救。至於女學童墜樓原因，校方正了解中。

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苗栗縣消防局勤務中心於今天上午11點12分接獲報案，指苗栗市一間國小有女學童墜落，派遣苗栗分隊人車前往救護。

消防人員到場，現場為一名10歲女學童，由3樓墜落，意識清楚，但有頭部外傷、吐血、手腳封閉式骨折等傷勢，緊急送醫急救。

縣長鍾東錦得知訊息後，第一時間偕同教育處長葉芯慧趕赴大千綜合醫院關心孩童傷勢並給予家長安慰及支持，苗栗市長余文忠及大千綜合醫院院長徐千剛也到場關切。

鍾東錦請院方務必盡全力搶救，也向校方詢問孩童平時在校狀況，要求釐清原因，同時指示教育處及學校持續關心，盡全力協助傷者及家屬相關事宜，墜樓原因正進一步調查釐清中。

縣府教育處於接獲學校通報後，立即指派學生輔導諮商中心主任、2位心理師及1位社工師到校進行團體輔導事宜，協助學校針對目睹學生，進行創傷心理諮商輔導，以及對受影響相關師生進行安心講座、減壓團體輔導等。

苗栗縣長鍾東錦到醫院關心。（縣府提供）

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