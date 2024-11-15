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    苗栗銀樓遭搶 越籍失聯男移工嫌犯被逮

    警方於銅鑼鄉將搶匪何男逮獲，帶回偵訊。 （圖由民眾提供）

    警方於銅鑼鄉將搶匪何男逮獲，帶回偵訊。 （圖由民眾提供）

    2024/11/15 15:11

    首次上稿 12:43
    更新時間 15:11

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市中正路一間銀樓昨（14）日下午4點多發生搶案，一名男子假借要買金飾，趁店家不注意搶走一條金項鍊及鍊墜逃逸。警方調閱監視器追查，發現搶匪得手後先快跑逃離，後續搭乘接應機車離開，警方以車追人於昨晚10點許查獲接應的26歲羅姓女子，查出羅女與搶匪皆是越南國籍，為夫妻關係，再於今天近午，於銅鑼鄉將搶匪何男逮獲，何男稱因缺錢才犯案。

    該名男性搶匪於昨天下午4點多，徒步到苗栗市中正路南苗市場旁一家銀樓，聲稱要買金項鍊跟戒指，當店家拿出來給他看時，男子一把抓起金項鏈及鍊墜就往店外逃跑。店家連忙追趕，但不慎摔倒，搶匪趁隙竄入市場內逃逸。

    苗栗警分局於昨天下午4點20分許接獲報案，成立專案小組追查，掌握搶匪為男性，頭戴淺色鴨舌帽、口罩，身穿藍色外套、深色長褲及球鞋，搶走一條近3兩金項鍊及鍊墜，搶匪得手後先快跑逃離，後續搭乘接應機車離開。

    經警方以車追人於昨晚10點許於銅鑼鄉查獲接應羅女，但搶匪跳入農田逃逸，不過警方查出羅女與搶匪何男皆是越南國籍，2人為夫妻，何男則為失聯移工，經警方持續追捕，於今天近午在銅鑼鄉將何男逮獲，帶回警局偵辦，並取回遭搶的金項鍊及鍊墜；何男稱因缺錢才犯案。

    被害銀樓說，搶匪11日晚間就曾到店裡看金飾，在店裡待了近2個小時，但沒有買就離開，昨天下午他上門，一眼就認出。

    被害銀樓已非第一次遭搶，上一次在2021年4月7日晚間，2名頭戴安全帽歹徒騎機車，其中1人下車持鐵鎚敲毀櫥窗玻璃，抓了一把10餘兩金飾逃逸，2天後被警方追緝到案。

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