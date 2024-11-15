付出慘痛代價！買早餐疑似「忘記」煞車 砂石車倒退嚕連撞2車

砂石車倒退嚕，波及後方停放2輛車輛。（記者劉禹慶攝）

2024/11/15 15:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕1頓早餐有多貴？今（15）日上午8時20分許，在縣道202線0.02公里處岔路口（東衛段），發生1起「離奇」車禍，1輛砂石車停車在路旁，駕駛下車買早餐，疑似「忘記」煞車或煞車失靈，竟倒退嚕直接衝撞路旁2車，還好是圍牆阻擋倒退力量，否則可能直接進入住家，未來賠償金額可以買好幾年早餐。

馬公警分局調查指出，洪姓駕駛砂石車於東衛段路邊停車，下車後要前往對面購買早餐，車輛卻不明原因以及下坡地形而倒退，碰撞2部停放於同向自小客車，再碰撞民宅圍牆，造成車輛受損及民宅圍牆刮痕，無人受傷，砂石車駕駛無飲酒。

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根據了解，砂石車就停放在東衞派出所前，駕駛下車往對面東方美早餐店買早餐，但不知是手煞未拉好或故障，一路慢慢倒退嚕，將2輛同向停車的自小客車擠在一塊，3車駕駛都在同一間早餐店用餐，面對眼前突如其來的變故，都苦笑不得，讓口中的食物變得索然無味，更對未來的修復之路感到茫然。

差一點遭到波及的住家，是澎湖縣議會前議員呂光宇所有，還好住家門柱是用鋼筋混凝土結構，頂住巨大的衝擊力，但受到衝擊力影響，也讓整個圍牆連帶發生劇烈震動，感謝神明庇佑，不然龐然大物的砂石車，若整台車倒退嚕進庭院來，損失就更難估計了，清理起來更增困難度。

砂石車疑似忘記煞車倒退嚕，除波及後方車輛外，還差點衝進民宅。（記者劉禹慶攝）

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