遊覽車削頭死者兒強盜銀樓 業者盼重啟警民連線

周嫌（中）遭警方與業者合力壓制後逮捕帶回偵訊。（警方提供）

2024/05/14 22:31

〔記者陳彥廷／屏東報導〕本報今天獨家披露5月12日母親節當天，屏東銀樓搶案主嫌周姓男子為今年3月間高雄仁武遊覽車函洞致乘客「削頭」案死者之子，周嫌因遭高利貸逼債，鋌而走險犯下近年非常罕見的「強盜罪」，據悉，周嫌明明可以搶了就走，卻追進銀樓內部並執意用球棒攻擊店家見血，加上袋中還有膠帶，疑為得手後欲綑綁業者使用，令店家非常害怕。

周嫌在高雄仁武地區經營鐵工廠多年，但近期人生急轉直下，不僅廠房房產等因與前妻發生糾紛須對簿公堂，導致廠房遭假扣押，父親又因遊覽車「橫柴入灶」硬入涵洞而慘死，周嫌疑似大受打擊一蹶不振，轉向高利貸借款逾100萬元周轉，被高息逼得喘不過氣，最後竟鑄下「強盜罪」大錯。

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受害銀樓業者說，在地經營多年還是首度碰上強盜案，由於周嫌當天1小時內進出銀樓5次，當時雖覺得怪怪的，但他以「母親節禮物」藉口無法直接拒絕，沒想到後續他竟拿出預藏的球棒攻擊，導致當時在櫃台的兩人都被打到滿頭是血。

銀樓業者指出，當天周嫌其實可以搶了金項鍊就跑，未料他卻窮追不捨，還推開透明櫃台追打櫃台內的兩人，明顯就是要致人於傷，要不是店內兩人有人數優勢才聯手反抗，並在楊姓刑警到場後全面壓制，才能順利逮到周男。業者痛斥，不論周男是否有人生挫折，都不是可以攻擊傷害無辜者的理由。

銀樓業者表示，楊姓刑警到場為壓制嫌犯，最後仍是由剛下樓的家屬打電話才有辦法報警，要不是她們特別有記派出所電話，改打110不知道要等多久警方才會到場，且近期金價居高不下，希望能有像多年前「警民連線」順暢的報警系統，供危急時使用。

警方則回應，有關金融機構報警系統，警政署於於2011年10月5日就已發函各機關不再推動「警民連線」，銀樓業者若有需求，將反映上級並研擬符合現況的作法讓業者安心。

銀樓櫥窗遭周男擊打受損。（記者陳彥廷攝）

銀樓業者當時以該秤秤重金項鍊後，才轉頭要向周嫌展示重量，就被周嫌以球棒攻擊。（記者陳彥廷攝）

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