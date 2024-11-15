北市水源快水泥車自撞護欄翻覆石塊掉落砸2車 受困司機救出不治
混泥土車翻覆，造成高架道路護欄毀損，碎裂石塊掉落橋下平面道路後，波及2輛轎車。（記者劉慶侯翻攝）
首次上稿：15:03
更新時間：17:31
〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市中正區水源快速道路往南方向靠近師大路閘道口，今（15）日下午1時44分發生1輛混泥土車翻覆意外，造成高架道路護欄毀損，碎裂石塊掉落橋下平面道路波及2輛轎車，幸未造成人員受傷；47歲黃姓混泥土車司機一度受困車內，經救出送往台大醫院急救仍於下午4時宣告不治。
請繼續往下閱讀...
北市中正區水源快速道路往南、師大路匝道前，13時44分左右，一輛水泥車途經師大路匝道前轉彎處，自撞匝道圍牆導致翻車，高架道路牆面受撞擊掉石塊落，導致下方平面道路小客車身遭撞擊受損。
案發後中正第二分局立即派員於水源快速道路、師大路沿線進行管制，並加強周邊道路交通疏導，另請警廣及交控中心CMS系統協助宣導，提醒民眾減速慢行並配合員警指揮疏導。
混泥土車翻覆，造成高架道路護欄毀損，碎裂石塊掉落橋下平面道路後，波及2輛轎車。（記者劉慶侯翻攝）
混泥土車翻覆，造成高架道路護欄毀損，碎裂石塊掉落橋下平面道路後，波及2輛轎車。（記者劉慶侯翻攝）