心疼媽媽幫還300萬債務仍不夠 弟拿電擊棒凌虐不肖哥

張姓男子心疼媽媽幫揹百萬債務，拿夥同友人電擊棒凌虐哥哥1小時。示意圖。（資料照）

2024/11/15 14:44

〔記者黃佳琳／高雄報導〕張姓男子不滿哥哥好吃懶做又在外欠錢，害媽媽幫忙還300萬債務還不夠，每天都被債主找上門要錢，張男不捨母親辛苦，又氣哥哥拖累全家，竟拿電擊棒把哥哥痛打一頓，再把他脫光衣物關進廁所凌虐，哥哥呼救引來路人協助報警，張弟被送辦後，哥哥簽下和解書，讓弟弟被法官依妨害自由罪輕判緩刑2年。

判決指出，34歲的張姓男子不滿哥哥長期在外四處向地下錢莊借款，債主時常找上門騷擾媽媽，媽媽雖然已幫哥哥還了300多萬元，但還是有源源不絕的債主陸續到家裡要錢；去年3月28日晚間8點，張男找他任職的工程行老闆林男和同事協助，請債主「阿基」幫忙連絡哥哥，等哥哥到工程行宿舍時，張男和林男等人現身，直接拿電擊棒、球棒把哥哥痛扁一頓。

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張家哥哥被3人毒打1小時後，張男再逼哥哥脫去衣物，用手銬銬住全裸的哥哥，叫他在廁所裡好好反省，哥哥被關押在廁所1小時後，看到監控他的弟弟同事已出門上班，於是大聲呼救引來路人注意，警方獲報到場後救出張家哥哥，並循線逮捕張男等3人。

高雄地方法院審理時，張家哥哥自知理虧，主動撤掉傷害告訴，並簽下和解書同意原諒弟弟找人虐打他的行為；法官認為，張男等人一時失慮，偶罹刑章，事後坦承犯行，應無再犯之虞，因此依妨害自由罪各輕判3人緩刑2年，可上訴。

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