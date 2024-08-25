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首頁　>　社會

台東釣客磯釣摔落海 受傷困礁石

救難人員游上礁岩將人救上小艇，上岸後釣客幸無大礙。（台東消防局成功大隊提供）

救難人員游上礁岩將人救上小艇，上岸後釣客幸無大礙。（台東消防局成功大隊提供）

2024/08/25 10:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣51歲張姓釣客昨晚在長濱鄉烏石鼻磯釣意外從4、5米高的礁石摔下又落海，他強忍腿傷，游到另一礁石致電求救，救難人員摸黑尋人，最後攜救生衣游泳前往礁石終於將人救出。

台東縣消防局於昨晚9時31分接獲釣客求救電話，成功大隊暨所屬分隊出動長濱、成功分隊6車1艇，先遣人員攜帶照明設備沿海岸搜尋，由於視線不良，一度找不到人，正當消防人員猶豫是否要更改搜尋方向，突見微弱的燈光一閃，伴隨著微弱的呼救聲，才發現張男倒臥在另一塊礁岩上。

搜救人員以岸上的燈光聚焦溺者的位置，指引由烏石鼻港出動的救援船艇（IRB）從外海接近，搜救人員確定傷者位置後，即以「攻擊式」及「活餌救援」接近傷患，但小艇恐撞上礁石，搜救人員只好繫繩下水游泳接近，為傷者穿上救生衣後帶上小艇再轉送上岸。

張男獲救後意識、呼吸及血壓等生命徵象皆正常，僅右腿有骨折現象，經初步處置及確認身分後，緊急後送至台東馬偕醫院治療。

台東縣消防局指出，烏石鼻位於長濱鄉南方寧埔村伸入海中的岬角，沿岸遍布礁石，呼籲民眾從事水域、海釣活動時，務必先行評估各項風險（如身體狀況、防護裝備及事前萬全的準備），注意自身安全。

救難人員摸黑尋人，且地勢崎嶇溼滑，十分危險。（台東縣消防局成功大隊提供）

救難人員摸黑尋人，且地勢崎嶇溼滑，十分危險。（台東縣消防局成功大隊提供）

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