桃市酒駕累犯又肇事致死起訴 將由國民法官專庭審理

桃園市秦姓男子曾多次酒駕被判刑，今天8月又涉嫌酒駕肇事撞死人，桃檢偵辦後依酒駕致死罪嫌起訴，將由桃園地院國民法官專庭審理。（記者余瑞仁攝）

2024/11/16 14:24

〔記者余瑞仁／桃園報導〕酒駕累犯秦姓男子今年8月初又涉嫌酒後駕駛一輛小貨車，在桃園市龍潭區民生路失控衝撞對向機車，造成機車上一對夫妻連人帶車噴飛摔落田中，釀成1死1傷，桃園地檢署偵辦後依公共危險案偵結起訴，將由桃園地院國民法官專庭審理，秦男案發後被羈押。

檢警調查，住在桃園市龍潭區的37歲秦男，自2017年起曾連續3年因酒駕被查獲，除第1次獲檢方緩起訴處分，2018、2019年分別遭判刑3月及4月徒刑確定，直到2019年11月11日易科罰金執行完畢，且遭吊銷駕照且未重新考照。

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今年8月6日清晨4點，秦男搭乘其父親的貨車前往楊梅區埔心市場擺攤，上午10點多秦男在市場旁超商買啤酒返回攤位上獨飲，近中午時與父親收攤回家，當日下午2點多，秦男不顧已有飲酒，仍無照駕車外出，於龍潭區民生路往大順路方向的鄉道行駛時，因酒後注意力減低，反應操控能力不佳，逆向衝入對向車道，撞上黃姓夫妻共乘的機車。

因撞擊力道巨大，黃姓夫妻連人帶車噴飛摔落路旁田裡，黃夫送醫因肋骨骨折、氣血胸、頭胸部鈍挫傷，到院前已失去生命跡象，經急救宣告不治，黃妻也受重傷住院治療。警方案發後對秦男實施酒測，測得呼氣的酒精濃度達0.46毫克。

桃園地檢署偵查認為，秦男曾犯公共危險罪經有罪判決確定，且於10年內再犯，從重依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪論處，可處3年以上10年以下徒刑；由於此案符合國民法官法「故意犯罪因而發生死亡結果」類型，桃園地院將開國民法官專庭審理。

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