20歲中樂透！他「吃遍美食」5年花光4千萬 故事超勵志

「來栖けい」中了2億日圓樂透，便將全部彩金用於追尋美食的夢想，不到5年就花光彩金。（擷取自社群平台「Ｘ」）

2024/07/26 21:49

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本一位名叫「來栖けい」的男子，大學二年級時中了2億日圓（約4250萬新台幣）的樂透後，將全部彩金用於追尋美食的夢想，不到5年便花光了彩金。這一異常舉動引起了社會廣泛關注，如今，20年後的他，已成為著名的美食家和餐廳老闆。

根據日媒《集英社》報導，來栖從十幾歲起便熱衷於美食，每天光顧超過10家餐館，品嘗不同的美味。在中獎後，他的這一愛好得以加速，每年花費4000萬日圓（約850萬新台幣），5年間耗盡了2億日圓。然而，他每日吃超過10公斤的食物，這驚人食量和持續不懈的美食探險，讓他成為了媒體的焦點。

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來栖於2004年出版了《美食之王》一書，詳細記錄了他的美食探險經歷。這本書一經出版便成為暢銷書，並讓他成為知名美食家。然而，來栖並不滿足於僅僅做一名美食評論家，他開始質疑媒體過度吹捧廚師和淺薄評論的現象，決心轉型為廚師。

於是，來栖在東京開設餐廳「Bon.nu」，每天僅接待三組客人。他的料理理念極其簡單但深奧，追求的是發揮和傳達食材本身的特質，而不是簡單的美味。他認為，世上大多數料理過於追求鮮味，而忽略了食材的香氣。因此，他採用短時間烹飪的方法，例如僅用5分鐘便可完成的龍蝦湯，以保留食材的香氣。

對於當前的日本飲食文化，來栖持批判態度。他認為，過度追求高級食材的混合搭配，往往忽略了食材本身的特質，這種做法並不能真正提升料理的美味。他希望通過自己的料理，向人們傳達「真正的食物應該是這樣的」理念。

來栖在東京開設了餐廳「Bon.nu」，每天僅接待三組客人。（圖擷取自Google map）

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