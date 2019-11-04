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「吃我的吉娃娃啦！」 他和親戚吵架竟使出丟狗攻擊
2019-11-04 12:28:23
〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州聖彼德斯堡傳出離奇事件，27歲男子約翰遜（Stephone Johnson）在與親戚吵架時，竟直接拿起裝有吉娃娃的狗籠丟擲，結果只把對方打到輕傷，但對自己卻「效果十分顯著」，因為約翰遜不禁吃上官司還被法院開出禁令。
據《坦帕灣時報》報導，約翰遜在現場有多名目擊者的狀況下，拿起裝有1歲吉娃娃羅斯科（Roscoe）的黑色籠子，不由分說地就朝和他吵架的女子丟去，造成她左上臂內側輕微瘀傷，但警方報告並沒有提及羅斯科是否受傷。
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在受到警察的訊問後，約翰遜承認自己丟把籠子和狗丟了出去，法官最後裁定約翰遜無保飭回，但必須處於「禁止接觸令（類似保護令）」的狀況下才能回到與吵架親戚同住的住處，該禁令同時也禁止約翰遜持有槍枝。
據了解，約翰遜在當地至少有12項輕罪且判刑的前科，包括侵入民宅、竊盜、拒捕、毆打母親等案件。