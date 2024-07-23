凱米颱風還沒來 台北菜價先狂漲逾1成

台北果菜批發市場今蔬菜平均交易價上漲超過1成。（資料照）

2024/07/23 09:59

〔記者楊媛婷／台北報導〕凱米颱風還沒來，菜價已先漲，台北果菜批發市場今（23日）蔬菜平均交易價格每公斤達44.1元，較上一個交易日（21日）每公斤39.1元上漲12%，北農表示，這是因颱風來臨市場預期心理帶動價格上漲，若颱風未造成災害，預計颱風過境後2天菜價就會回穩。

凱米颱風來勢洶洶，中央氣象署預計在今天中午針對部分縣市發布陸上颱風警報，若凱米颱風依照預測路徑前進，北北基宜桃都會在暴風圈內，隨颱風來襲，菜價立刻上漲，全台具菜價指標的台北果菜批發市場今每公斤蔬菜交易價達44.1元，交易量達1645噸，較上個交易日蔬菜平均交易價每公斤39.1元、交易量1307噸都大幅上漲。

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依台北蔬果批發市場價格顯示，高麗菜今天每公斤平均交易價為31.6元，較上一個交易日平均每公斤23元上漲37.7%；夏日盛產的絲瓜今天每公斤交易價為34.8元，較上個交易日每公斤平均32元上漲8.8%；平常俗擱大碗的冬瓜今天台北批發市場平均交易價格14.9元，較上個交易日的10.2元大漲45.9%；小黃瓜今天台北批發市場平均交易價格每公斤為47.3元，也較上個交易日的43.5元上漲8.9%。

北農副總路全利表示，目前蔬菜主要產地雲嘉彰投尚未受到颱風風災影響，受凱米颱風警報發布影響，農民都有增加採收量，因此今天的到貨量都比週日更多，價格則受到預期心理影響，承銷人增加採買數量，也帶動價格上漲，蔬菜過境後若颱風並未對蔬菜主要產地有影響，預計颱風過境2天之後菜價就會逐步回穩。

路全利表示，因應颱風來襲，北農已緊密掌握產地蔬菜貨源，自行儲備的馬鈴薯等根莖類蔬菜也會視情況滾動釋出，另外也增加大台北超市蔬菜的供貨量，也會在菜價波動時，配合北市府平穩菜價的措施。

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