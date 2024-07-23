租屋族控限漲電費卻改漲房租 內政部：已掌握業者、最高罰50萬

內政部公告修正「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」，7月15日生效上路。 （資料照）

2024/07/23 09:43

〔記者李文馨／台北報導〕內政部「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」7月15日上路，不過，有租客指控房東被限漲電價，因此改漲租金。內政部今（23）日表示，目前已掌握報導個案房屋業者，並請縣市政府查明實情，瞭解相關租約是否符合住宅租賃定型化契約規定，如有違反將依規定輔導改正及裁罰，最高可處50萬元罰鍰，並按次處罰。

內政部表示，租屋電費新制主要是讓租屋電費計收更加公平合理，符合實收實付原則，並未造成實際電費負擔增加，呼籲房東不應以此作為調漲租金理由或巧立費用名目，將電費轉嫁房客負擔。

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內政部強調，房東如違反租屋電費新制規定超收電費，或於租約期間以變相方式逕行調整相關項目費用或調漲租金，均已違反住宅租賃定型化契約規定，房客可向縣市政府消保或地政單位提出申訴或檢舉，經主管機關限期改正仍不改正，依消保法規定，最重可處50萬元罰鍰，並按次處罰。

內政部提醒，無論新訂或續訂租約，租屋族宜透過租賃實價登錄及各租屋平台多方查價比較，確保租金符合市場合理行情；訂約前也務必確認租賃期間所應負擔之相關費用、內容及支付方式是否合理公平，並於租約中書面明定，以保障租屋權益。

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