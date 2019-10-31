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離奇！狗狗被車撞困在保險桿內 駕駛沒發覺繼續開...

美國發生離奇交通事故，一隻名叫可可（Coco）的柴犬被雪佛蘭轎車撞上後，整隻被「吞進」保險桿內。（美聯社）

美國發生離奇交通事故，一隻名叫可可（Coco）的柴犬被雪佛蘭轎車撞上後，整隻被「吞進」保險桿內。（美聯社）

2019-10-31 10:21:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約州首府阿伯尼發生離奇交通事故，一隻名叫可可（Coco）的柴犬被雪佛蘭轎車撞上後，整隻被「吞進」保險桿內，但車主完全沒發覺繼續開了45分鐘，直到停車後才發覺有隻狗狗困在自己車上。

《ABC》報導，接手此案的紐約鹿特丹鎮警督柯林斯（Jeffrey Collins）表示，該名26歲的女駕駛於28日午11時45分許，在阿伯尼北曼寧林蔭大道（North Manning Boulevard）撞到柴犬，但她並沒有下車確認自己撞到什麼東西，仍一路往鹿特丹直直開去。

女駕駛於朋友家停下後，聽到轎車引擎蓋似乎傳來動物的聲音，當場被嚇了一跳，走出來仔細檢查才發現保險桿內有隻柴犬。

柯林斯說，他們接獲報案後立刻派員前往，一名警察將狗狗從車上救出來並交由獸醫檢查，確認牠必須進行腿部骨折手術，診所人員直說牠能夠活下來簡直是奇蹟。

同時，警方也找到狗狗在阿伯尼的女主人戴維斯（Kathy Davis），她透露可可是她的情感輔助犬，當時牠跑到院子裡上廁所，也許是穿過籬笆跑到街上才會發生意外。

另外，由於狗狗手術費在4000美元至6000美元（約新台幣12萬至18萬）之間，高額的費用一度讓戴維斯不知該怎麼辦，幸好目前已有匿名捐贈者願意負擔所有醫療費。

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