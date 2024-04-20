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台中家貧少女為籌措弟弟制服費遭騙下海 遇好心恩客資助還勸她報警

小芳為籌措弟弟制服費被欺騙下海性交易，但她幸運遇到兩名男客，資助4000元並勸她報警。（示意圖）

小芳為籌措弟弟制服費被欺騙下海性交易，但她幸運遇到兩名男客，資助4000元並勸她報警。（示意圖）

2024/04/20 15:46

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中家境欠佳的未成年少女小芳（化名）為籌措弟弟升高中制服費遭謝男拐騙下海性交易，小芳接了2位客人，男客得知她未成年且被欺騙心生憐憫放棄性交易，其中1人還資助她4000元，另1人建議她報警，台中地方法院依「兒童及少年性剝削防制條例」，判處謝男1年10月徒刑，併科罰金3萬元，可上訴。

判決書指出，2022年暑假未成年少女小芳（化名）弟弟要升上高中一年級時需要錢買制服，小芳發現父母缺錢，她想要幫忙籌錢，某天於手機內，見謝姓男子在「微信」，刊登「想要賺錢的女生私訊我喔」小廣告，她聯繫謝男，謝男告知工作是「傳播」（傳播小姐），雙方於同年7月22日見面，謝男帶她到旅館，宣稱要拍照建檔，「這樣比較好安排客人」，叫她脫衣服，拍攝只穿內衣及內褲的不雅照。

謝男先在網路論壇刊登性交易廣告，同年月24日，謝男把小芳裸照傳給一名男客，還加註性交易訊息，「我叫悅悅，自己找約」，每次性交易收費4000元起。

當天晚間9時許，謝男載小芳到汽車旅館，小芳以為是陪聊天，男客卻說是性交易，還把謝男傳給男客的性交易對話與不雅照出示給小芳看，小芳大為吃驚，男客同情她家境貧寒，因籌措弟弟制服費而被拐騙，不但放棄性交易，還資助她4000元，但這些錢被謝男取走。

謝男又於當天深夜11時，帶她到一輛休旅車內性交易，小芳主動告訴第二位男客，自己未滿18歲，這位男客也憐憫她，放棄性交易，還建議小芳報警。

謝男辯稱說，是小芳向他借錢，但他沒錢可借，遂於網路聊天室找人幫忙，有網友來接洽，他還提醒小芳是援交、性交易，小芳說沒關係，還請他幫忙訂收費標準，性交易後小芳主動給他1500元。

不過，兩位男客作證說，當時是與謝男接洽性交易，第2位客人還強調，小芳上車後直說「救我」，她被人欺騙下海，「我建議她要報警」。

台中地院認為，謝男辯詞與小芳、男客不符，也與謝男於網站上刊登的性交易訊息矛盾，辯詞不足採信，觸犯「意圖營利媒介少年為有對價之性交行為未遂罪」，謝男雖賠償小芳12萬元，但他否認部分犯行，判處徒刑1年10月，併科罰金3萬元，可上訴。

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