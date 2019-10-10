快養狗！國際研究：狗狗能讓飼主早死風險降低24％

2019-10-10 14:54

〔即時新聞／綜合報導〕狗果然是人類最好的朋友！近來國際上不同的研究分別發現，養狗能讓飼主的死亡率降低24％，而且若真的遭遇例如心臟病或中風，飼主的健康恢復狀況會比其他人更好。

據《CNN》報導，加拿大多倫多大學內分泌和新陳代謝系助理教授克雷默（Caroline Kramer）領導的團隊，回顧了近70年來的醫學文獻，其中包括了美國、加拿大、斯堪地那維亞半島、紐西蘭、澳洲、英國等地近400萬人的研究，赫然發現在各種死因上，養狗狗竟可讓死亡率減少24％。

克雷默說，對於患有心臟病和中風的人來說，養狗更加有益，因為他們之後死於心血管疾病的風險降低了31％。該研究發表在隸屬於美國心臟協會的《循環》（Circulation）期刊上。

同樣發表在《循環》的另一篇論文，則在調查了超過33.6萬名瑞典男女後發現，養狗狗的人若心臟病發或中風，癒後健康狀況更好。

該研究甚至顯示獨居者養狗好處多多，與沒有狗的人相比，獨居飼主心臟病發作後的死亡風險降低了33％，中風發作後的死亡風險降低了27％。

不過，上述兩項研究都是觀察性的，這意味著研究人員無法證明狗狗是降低死亡機率的直接原因，畢竟飼主本身也許有許多變數存在，比如運動多寡、平常健康狀況如何、家境是否富裕等等，未來只有展開隨機臨床試驗才能證明此事。

然而，許多先前的研究已表明有狗狗在身旁陪伴是件好事，撫摸狗狗不僅可以降低血壓，甚至可以減輕藥物負擔、焦慮、抑鬱症等等。多間醫院已對心臟病患者展開治療犬療法，不少心臟病學家也相信狗狗帶來許多好處，如果醫生認為病患適合養狗，就會建議患者養一隻毛小孩。

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