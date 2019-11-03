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是狐狸？是狗？DNA報告出爐 網友竟全猜錯

澳洲墨爾本布莱特（Bright, Melbourne）一名女子，日前在臉書公開家中後院檢到的「像狗又像狐狸」的小動物照片，許多網友看到後都說「一定是狐狸」，甚至有網友認為她會惹上麻煩。（圖擷取自IG）

澳洲墨爾本布莱特（Bright, Melbourne）一名女子，日前在臉書公開家中後院檢到的「像狗又像狐狸」的小動物照片，許多網友看到後都說「一定是狐狸」，甚至有網友認為她會惹上麻煩。（圖擷取自IG）

2019-11-03 20:22:05

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲墨爾本布萊特（Bright, Melbourne）一名女子，日前在臉書公開家中後院檢到的「像狗又像狐狸」的小動物照片，許多網友看到後都說「一定是狐狸」，甚至有網友認為她會惹上麻煩；最後，經DNA檢測，發現牠不僅真的是狗，還是血統純正的「野犬」（Dingo）！

綜合外媒報導，這名女子位於布萊特的住處，鄰近充滿野生動植物的萬迪利貢（Wandiligong），所以8月時，她撿到這隻「狗狐難辨」的動物後，曾在臉書發文，「今天早上起床時，聽到我家後院傳來小動物的哭聲，但我看不出來這是狐狸還是狗」，並附上照片，似是想聽聽網友們的意見。

雖然該名女子晚上常聽到附近有「狗叫聲」，隱約覺得這應該是隻狗，但許多網友表示「這根本是狐狸」，甚至有網友提醒「我認為這是狐狸，你可能會惹上麻煩」；女子依照「發現地」將牠取名萬迪（Wandi），並帶牠前往動物醫院進行DNA檢測，而萬迪被暫時安置在「澳洲野犬基金會」庇護所 （Australian Dingo Foundation），等待結果出爐。

10月底出爐的檢測結果顯示，萬迪並非「狐狸」，而是100%純種、來自維多利亞高地Victoria highlands）的「野犬」！「野犬」不僅是澳洲唯一的原生犬種，也在國家公園受到保護。

萬迪接下來將幫助「澳洲野犬基金會」進行「育種計劃」，為純種澳洲野犬提供新的基因，增加野犬種群的實力和多樣性；該基金會也補充，從萬迪背上的爪痕及指甲磨損的程度可以推斷，牠當初應是被「老鷹」抓走，逃離後，走了很遠才抵達該名女子的後院。

最後，經DNA檢測，發現牠不僅真的是狗，還是血統純正的「澳洲野犬」（Canis Dingo）！

最後，經DNA檢測，發現牠不僅真的是狗，還是血統純正的「澳洲野犬」（Canis Dingo）！

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